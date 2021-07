El coach Hernández analiza la preparación de Argentina para los JJOO

La Selección Argentina de básquetbol, emprenderá su viaje hacia Tokio el próximo día sábado, para ingresar en la Villa Olímpica y esperar su debut en el certamen, en los Juegos Olímpicos 2020.

Por estos días, completando una preparación de unas dos semanas, “El Alma” está entrenándose y concentrándose como así también jugando partidos amistosos, en Las Vegas, Estados Unidos. El entrenador Sergio Hernández, analiza esta etapa preparatoria.

Hernández muestra optimismo para los Juegos

El entrenador de la Selección Argentina de Básquetbol, Sergio “Oveja” Hernández, analizó, en dialogo con el área de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol, esta primera etapa de preparación de sus dirigidos de cara al debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sergio Hernández no dudó en hacer un balance e indicar que “el balance es muy positivo porque conseguimos lo que vinimos a buscar, sumar volumen de trabajo, recuperar la memoria, incorporar a los jugadores nuevos y observar a todos para elegir a los 12”.

“Y si bien este es un equipo que no escatima esfuerzo nunca, que siempre dispuesto a entrenar, a escuchar y aprender, las sensaciones no son buenas. Salvo en buena parte del primer partido, los otros dos rivales nos sacaron de la cancha y no nos dejaron jugar. Y no es un tema de perder, porque con eso no pasa nada, el problema es que nos sacaron de nuestra línea, en especial Nigeria en los tres últimos cuartos. Hubo méritos del rival pero también errores nuestros, porque caímos en la trampa, fuimos a su terreno. Nos jugaron bien, duro, y terminamos jugando un básquet individual y anárquico”, consideró con sinceridad.

´Oveja´ sumó a la vez que “más allá de que Nigeria esté en un gran momento y Estados Unidos viniera de dos derrotas… Está claro, entonces, que no lo hicimos bien, que no estuvimos a la altura de lo que esperábamos”, indicó.

“Hoy estamos al 50% de lo que podemos ser, pero sabiendo que el equipo ya ha pasado por algo así, incluso hace dos años antes del Mundial, y que nos quedan 11 días para llegar bien al debut”, confió.

Con respecto a cuál es su sensación post amistosos, aseguró que “tampoco es que si hubiésemos ganado los dos partidos, jugando muy bien, estaríamos pensando que vamos a ser campeones olímpicos. Ni una cosa ni la otra. Nos quedó un sabor de boca feo, porque no nos gusta vernos dominados, y estamos con una sensación de deuda. Pero, a la vez, sabemos que podemos darlo vuelta”.

El entrenador, es optimista y comparte tranquilidad al agregar que “recordemos que antes de China también nos costó mucho. En los Panamericanos perdimos ante México y le ganamos a Dominicana porque Vildoza metió un triple de otro partido. Pero luego Francia y Brasil nos dominaron, a 10 días del torneo. Y luego hicimos el Mundial que hicimos”.

“Cuando es por los porotos, la preparación es otra, la ejecución es otra, el scouting del rival es otro y todo nos ayuda a competir de otra forma. Por eso no tengo dudas de que el equipo va a jugar bien en los Juegos Olímpicos”, valoró el coach bahiense.

Sumando a la vez que “no sé si alcanzará para ganar, aunque en realidad ningún equipo lo sabe, pero no tengo miedo de ir a un Juego Olímpico, por cómo estamos hoy. Confío mucho en el equipo”.

Mostrando no solo confianza en sus dirigidos, sino también optimismo y contar perspectiva entiendo el contexto de este presente, Hernández aseguró “por favor, tomen un mate o un vino disfruten de Argentina jugando un Juego Olímpico en plena pandemia. Yo lo estoy disfrutando y no comenzó. Tal vez porque estoy en otra etapa distinta de mi vida, tal vez años atrás me estaría comiendo los codos”.

“Sin embargo, disfruto del staff maravilloso que tengo, del lujo de sumar a Prigioni en esta previa, de aprender cada día de Luis, de estar con los jóvenes, de pasar por una ciudad increíble como Las Vegas y de estar a días de entrar nuevamente a una villa olímpica. Lamento si alguien dice que sólo le importa que ganemos”, sentenció.