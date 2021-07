«El avistaje de ballenas mueve la economía de toda la región», afirmó el ministro García

El ministro de Turismo y Áreas protegidas, Néstor «Quique» García, se mostró más que satisfecho por el lanzamiento de la temporada de ballenas. «El año pasado, con la pérdida de la temporada de ballenas, todos nos dimos cuenta que no son solo seis empresas de avistajes. Son seis empresas con una diversificación que llega a Madryn, a Trelew, a Rawson, a Gaiman, a Dolavon, que mueve la economía de toda una región».

Uno de los temas que más preocupa al prestador turístico es el hecho de pedir PCR a los visitantes. Al consultarle sobre esta situación, el titular de la cartera turística dejó abierta una puerta para que esta decisión pueda ser revertida: «Ya lo he charlado con el ministro de Salud y lo seguiremos charlando y creo que en breve vamos a tener novedades. Eso es algo que no lo tengo que decir yo, sino que la noticia la va a tener que dar Salud».