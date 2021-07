Educación: Aguilera advirtió que “venimos de 4 años de improvisación en Chubut”

La diputada provincial por el radicalismo, María Andrea Aguilera, habló sobre la situación educativa nacional y provincial y rechazó de plano la iniciativa de fijar un piso del 70% de contenidos aprendidos para que los estudiantes aprueben el año.

En diálogo con AzM Radio, opinó que “en materia pedagógica, después de más de un año y medio de pandemia, es la primera propuesta que hace el Gobierno Nacional, esto preocupa” y planteó que “esto pone de manifiesto cuál es su prioridad real, que de ninguna manera pasa por las trayectorias pedagógicas de niños, niñas y adolescentes”.

Sin recupero aparente

Asimismo, la legisladora de la UCR sostuvo que “es muy difícil regularizar la situación de los estudiantes de una sola manera, incluso tomando solamente el aspecto evaluativo” y recalcó que “en nuestra provincia tenemos ya 4 años de improvisación, lo cual dejó librado al azar al presente, ya que los chicos no van a clase, no hay evaluación pero tampoco aprehensión de los contenidos”, sumando a ello que “no se sabe cómo se van a recuperar esas trayectorias pedagógicas”.

Incertidumbre

“Recientemente hablaba con padres y nos preguntábamos cómo se hace con un chico que vuelve a la escuela después de 4 años de no ir a clases. No es posible tomar dimensión de eso”, expuso Aguilera, recordando la necesidad de “recuperar la educación y que cada provincia, según sus características, elabore un plan de recuperación de las trayectorias pedagógicas, por eso decimos que la presencialidad no puede ser simulada, debe ser real; los chicos no pueden ir con una incertidumbre permanente, sin saber cuándo van o no a la escuela”.

El “interés superior” de los niños

También, la diputada provincial puntualizó que “quedó demostrado que la virtualidad no es viable en ningún lugar y menos en Chubut” y apuntó que “hemos perdido el centro de la discusión; cuando hablamos de salud centramos todo en la vida, y cuando hablamos de educación, no es únicamente del sistema educativo sino del interés superior del niño, garantizado por tratados de Derechos Humanos: ese debe ser nuestro foco. Bajo cualquier condición, el niño tiene que estar estudiando”.