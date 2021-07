Corrupción: pedirán cinco años de prisión para Leticia Huichaqueo

En la audiencia preliminar contra los tres imputados que están siendo sometidos a juicio oral y público por la causa “Royal Canin”, el fiscal general Héctor Iturrioz dio cuenta de la expectativa de pena que podría caberle a Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez

Para Hichaqueo el fiscal Iturrióz anticipó una pena provisoria de cinco años de prisión más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Gómez, la pena de cuatro años y medio. Ambos por el delito de peculado reiterado en carácter de coautores, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Para Suarez, la imputación de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario, agravado por ser funcionario público con una pena provisoria de tres años y medio de prisión más el doble de ese tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el inicio de la primera jornada de debate, el abogado defensor de Suárez dijo que en el debate las pruebas documentales y testimoniales probarán que el funcionario es inocente. Destacó que “llama la atención” que otras personas no hayan sido llevadas juicio y que la imputación de Suárez es “arbitraria”. El abogado Miguel Moyano anticipó que según su criterio “el señor Suárez quedará desvinculado de esta causa”.

Por su parte Javier Romero que defiende a la ex Ministro de la Familia Huichaqueo, también rechazó la acusación del fiscal Iturrioz y concluyó en que en el juicio quedará demostrada su inocencia. Lo mismo manifestó el defensor Pablo Sánchez que asiste a Gómez. Expresó que el fiscal Iturrioz no podrá probar los hechos.