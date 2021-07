Caso Ronald Guerra: Abogada de la familia desmiente a la Oficina Judicial

Este martes desde la Oficina Judicial de Rawson se emitió un comunicado en el que afirman que, “La Dra. Gladys Olavarría, hizo las cosas al revés”, respecto de los plazos para la presentación del beneficio de litigar sin gasto, advirtiendo que esa acción es la que impide a la familia del fallecido Ronald Guerra, “hacer uso del beneficio”.

En diálogo con Azul Media, Olavarría, refutó los argumentos del comunicado distribuido por la prensa oficial de la Oficina Judicial. Según la abogada, las fechas que se exhiben en el comunicado de prensa no se corresponden con las presentaciones formalizadas, y aseguró que “en cualquier estado del proceso se puede presentar la solicitud de litigar sin gasto”.

La disputa deviene de las declaraciones de la abogada Olavarría y su representada, Liliana Guerra, quienes manifiestan que el juicio por daños y perjuicios que lleva adelante la familia de Ronald Guerra, contra Nicolás Suganuma, depende del pago de 440 mil pesos, en concepto de Tasa de Justicia.

El comunicado oficial

En ese sentido, la Oficina Judicial de Rawson aclara que todas las actuaciones judiciales que se llevan adelante en los tribunales letrados de Chubut, “están sujetas a las tasas que se establecen en la Ley XXIV N°13”, y exponen que la Ley establece también que, “el particular damnificado que reclame en sede penal indemnización patrimonial, abonará la tasa judicial que corresponda conforme al monto reclamado”.

En este caso, según el comunicado de la prensa oficial, “la indemnización reclamada por la Defensa es de 72 millones de pesos”.

Asimismo, desde la Oficina Judicial de Rawson sostienen que la Ley, ofrece la posibilidad de litigar sin gasto, con la condición de que el denunciante corrobore ante el juez interviniente, que no está en condiciones de pagar la tasa de justicia.

“Para estos casos, es imprescindible iniciar el trámite del beneficio antes de que se efectivice el reclamo, cuestión que no tuvo en cuenta la representante legal de la familia de Ronald Guerra”, expresan a través del comunicado, y afirman que “la Dra. Gladys Olavarría, hizo las cosas al revés. La abogada inició el reclamo el 11 de junio de 2021 y presentó el beneficio de litigar sin gasto ante el Jugado de Rawson, el 1 de julio de 2021, impidiendo a la familia litigante hacer uso del beneficio”.

Por último, la Oficina Judicial de Rawson aclara que, “el derecho al reclamo por parte de los litigantes está garantizado ya que la deuda que pueda existir en concepto de Tasa de Justicia, de ninguna manera, obstaculiza el avance del proceso judicial”.

Olavarría argumenta

La abogada Gladys Olavarría, afirma que el comunicado de la Oficina Judicial, “más que informar desinforma a la sociedad, puesto que no hemos perdido, bajo ningún aspecto la posibilidad de presentar el beneficio de litigar sin gasto. Es decir, no es un yerro mío”.

Olavarría sostiene que en términos jurídicos está previsto que los que carecieren de recursos, podrán solicitar antes de presentar la demanda, o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gasto.

“Es decir que tanto la Ley que la Oficina Judicial refiere, que es la Ley XXIV N° 13, establece que lo puedo presentar en cualquier momento del proceso al beneficio de litigar sin gasto, como también, el Código Procesal Civil y Comercial, que es el que debemos utilizar según el doctor Castro”, dijo la representante de Liliana Guerra.