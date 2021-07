¿Cambió nuestro tamaño por el calentamiento global?

Según una investigación de un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y la Universidad de Tübingen en Alemania recopiló medidas del tamaño del cerebro y el cuerpo de más de 300 fósiles del género o familia Homo, a la que pertenecen los humanos modernos, los Homo sapiens. Descubriendo que el tamaño promedio de los cuerpos de los humanos ha fluctuado significativamente durante el último millón de años y está vinculado al clima cambiante.

El equipo utilizó estos datos en combinación con una reconstrucción de los climas en diferentes regiones de la Tierra en el último millón de años, y calculó cómo sería el clima experimentado por cada fósil cuando era un ser humano vivo.

Los investigadores encontraron que el clima, particularmente la temperatura, ha sido el principal impulsor de los cambios en el tamaño del cuerpo en los últimos millones de años. Los climas más fríos y duros se podían relacionar con cuerpos más grandes, mientras que los climas más cálidos, con cuerpos más pequeños, descubrió el equipo.

“Los cuerpos más grandes pueden proteger a las personas de las temperaturas frías. Cuanto más grande eres, más pequeña es tu superficie en comparación con tu volumen, por lo que conservas el calor de manera más eficiente”, dijo a CNN Andrea Manica, profesora de Ecología Evolutiva en la Universidad de Cambridge.

“Esta es una relación que se encuentra en muchos animales, e incluso entre los humanos contemporáneos, pero ahora sabemos que fue uno de los principales impulsores de los cambios en el tamaño del cuerpo en los últimos millones de años”, explicó.

¿Y el cerebro?

Los investigadores también analizaron el impacto de los factores ambientales en el tamaño del cerebro.

El Homo sapiens surgió hace unos 300.000 años en África, pero el género Homo, que incluye a los neandertales y otras especies extintas relacionadas como el Homo habilis y el Homo erectus, existe desde hace mucho más tiempo.

Los expertos dijeron que, en comparación con especies anteriores como Homo habilis, nosotros, los Homo sapiens, somos un 50% más pesados y nuestros cerebros son tres veces más grandes. Sin embargo, todavía hay un debate sobre las razones detrás del cambio.

El equipo encontró que el clima sí juagaba un papel en el tamaño del cerebro, pero que había tanta variación en el tamaño que no se podía explicar por los cambios ambientales.

“Curiosamente, los cambios en el tamaño del cerebro no guardaban ninguna relación con la temperatura, por lo que los tamaños del cuerpo y del cerebro evolucionaron bajo presiones distintas”, explicó Manica.

“En cuanto al tamaño del cerebro, descubrimos que los cerebros más grandes se encontraban en entornos estables. Los cerebros son caros, por lo que no puedes mantenerlos si careces de recursos”, explicó.

Además, agregó que, en el caso de los primeros Homo, “también había una tendencia a desarrollar cerebros más grandes en hábitats más abiertos, donde nuestros antepasados habrían tenido que cazar mamíferos grandes”.

“Sin embargo, es importante que el clima explica mucho menos los cambios en el tamaño del cerebro que en el tamaño del cuerpo. Esto significa que es probable que otros factores hayan sido los principales impulsores de los cambios en el tamaño del cerebro, como los desafíos cognitivos adicionales por vidas sociales cada vez más complejas, dietas más diversas y tecnologías más sofisticadas”, agregó.

Manica cree que es poco probable que el cambio climático actual impacte de manera drástica en nuestros cuerpos por el momento. “Los cambios que describimos ocurrieron en períodos de miles de años o, más bien, decenas de miles de años”, explicó. “Por lo que unos pocos años de cambio climático afectarán poco a nuestros cuerpos o cerebros”, agregó.

“Si lográramos seguir cambiando el clima sin destruir todo el planeta durante un período de tiempo largo —no lo estamos haciendo muy bien en ese sentido—, entonces tal vez (habría cambios en el tamaño del cuerpo), pero afortunadamente este es un tema del que no tenemos que preocuparnos por bastante tiempo”, dijo.

Cómo afecta a los animales

Aun así, puede que el cambio climático ya esté achicando a algunos de los animales del planeta.

En las últimas cuatro décadas, las aves migratorias de Norteamérica se han vuelto más pequeñas y la envergadura de sus alas, mayor. Los cambios parecen ser una respuesta a un clima más cálido, según un estudio de 2019.

En un análisis de 70.716 aves muertas representativas de 52 especies registradas entre 1978 y 2016, los investigadores encontraron que en 49 hubo disminuciones estadísticas significativas en el tamaño del cuerpo.

Los autores sugirieron que la reducción del tamaño del cuerpo es una respuesta a las temperaturas que aumentan, ya que las temperaturas en los lugares de reproducción de verano de las aves al norte de Chicago aumentaron aproximadamente 1 grado Celsius en el transcurso del estudio.

Además, un estudio de 2011 publicado la revista Nature Climate Change encontró que los ectotermos —animales de sangre fría como sapos, tortugas y serpientes, que dependen del calor que proviene de fuentes ambientales— “ya están cambiando mucho” a medida que aumentan las temperaturas.

Tanto los ectotermos acuáticos como los terrestres se han estado achicando, según el estudio. El tamaño y la condición de los sapos comunes han disminuido al tiempo que las temperaturas aumentaron 1,5 grados Celsius durante un período de 22 años.