«No podremos resistir otro año sin trabajar», advierten operadores del Turismo

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en Chubut, advierten que, «no alcanzan para sostener otro año sin reactivar la actividad» y advirtió que «nos critican por el ski y La Hoya, pero hay que seguir trabajando y la decisión no pasa por nosotros», dijo Lilia Kinsela, representante del sector.

Situación «crítica»

Asimismo, Kinsela sostuvo que «esta situación es muy compleja y la única forma de resolverla es estar todos juntos tratando de buscar las mejores medidas para que el equilibrio se de; de recibir al turista al no tenerlo, es así como muchas empresas se han reconvertido, otras que han cerrado, y pensamos en un primer momento que iba a ser todo el 2020, pero estamos a mitad del 2021 y sigue esta situación», aunque reconoció que «algunas medidas del Gobierno Nacional han ayudado aunque no a todos, pero no alcanzan para sostener la situación tan crítica que tenemos con otro año más de no poder reactivarse».

«La apertura no está en nuestras manos»

«Nos han criticado porque hablamos de La Hoya y del centro de ski, pero uno tiene que seguir trabajando para que por lo menos estén en condiciones. Pero sabemos que pasa por una decisión a nivel nacional sobre cómo se está comportando esta pandemia. Por más que nosotros hablemos, sabemos que la apertura no está en nuestras manos. Es una situación muy crítica y nuestro primer objetivo es sostener los puestos de trabajo, aunque si esto continúa será muy difícil», apuntó la titular de FEHGRA en la zona.

«No podemos pelearnos entre nosotros»

«No es que no menospreciemos o desvaloricemos el tema de la salud, pero creo que acá también hay una falta de conciencia de nuestros vecinos, de nosotros mismos, que no entendemos que si nos juntamos, si nos abrazamos o si vamos sin barbijo o entramos más de la cuenta a un comercio, es esa conciencia la que falta para que esta situación se resuelva», agregó Kinsela, quien destacó que «el tema de la vacunación es importante, hay países que ya están hablando de ‘pasaporte sanitario’, y lo que no podemos hacer es pelearnos entre nosotros, público y privado tienen que estar juntos para buscar las medidas que favorecen que continuemos y sigamos existiendo: de lo contrario, no nos va a matar la pandemia sino la situación».

Mesas de trabajo

Consultada sobre las medidas que podrían garantizar el desarrollo de una temporada turística atravesada por la «nueva normalidad», Kinsela analizó: «Estamos trabajando y en contacto con los representantes de turismo de las provincias patagónicas, y lo cierto es que no todo es negativo en esta pandemia, sino que nos permite estar integrados al mundo y ver lo que pasa en otros países, determinando de qué manera se puede movilizar (la actividad), garantizando el tema de la salud».

«Lo primero es lo más cercano, y la idea es ir ampliando hacia el turismo nacional, aunque en una primera instancia no podemos pensar en el turista extranjero. En esta mesa de trabajo se verá de qué manera», señaló.