Neuquén destinará vacunas a petroleros y transportistas

Tras anunciar avances en el plan de vacunación hacia la población objetivo de la provincia, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que el próximo paso será inmunizar a los trabajadores esenciales, entre los que se cuentan petroleros y transportistas entre otros. Según anticipó en conferencia de prensa, se trata de 24 rubros cuyos empleados son considerados esenciales. Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, reclaman al Gobierno Nacional para que habilite la adquisición de vacunas de forma particular.

Tareas esenciales

El gobernador Gutiérrez, reconoció que la edad promedio de las personas contagiadas e internadas a causa de Covid-19 ha descendido, y eso en muchos casos se debe a que hay personas que cumplen tareas esenciales y se exponen al virus sin una vacuna que los proteja de presentar cuadros graves de esta afección.

«Vamos a vacunar a las personas de esos 24 incisos de trabajadores esenciales, a esos que no les tocó hay que ir ampliando», dijo Gutiérrez y entre ellos incluyó entre otros, a los trabajadores petroleros, choferes de transporte público, personal que garantiza la provisión de luz y gas y también a los trabajadores de prensa.

Gutiérrez anunció que, a partir de la llegada de 31 mil nuevas dosis, 1 de 4 neuquinos habrá recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En ese marco, el objetivo es avanzar de forma paralela con la inmunización a otros sectores de la población y, con ese objetivo, se incluirá a las personas «que salen a trabajar todos los días sin vacunas».

Reclamo petrolero

Esta semana, la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, hizo un reclama al Gobierno Nacional para que habilite la adquisición de vacunas de forma particular con el fin de aplicarlas a los trabajadores.

“No queremos sacarle vacunas a nadie, ni que nos asignen partidas de la que se destinan a mayores, educadores, personal de salud o personas de riesgo. Estamos dispuestos a pagar por ellas”, dijo el titular de la organización sindical, Guillermo Pereyra.

“Vemos con impotencia como compañeros nuestros mueren afectados por el COVID. Necesitamos inmunizar a todos los trabajadores que cumplen tareas en la industria hidrocarburífera. Somos esenciales y estratégicos”, sentenció Pereyra.

La organización resolvió esperar hasta la próxima semana para intentar obtener la autorización que permita avanzar en la compra de vacunas. “El próximo viernes 11 de junio, si no hay respuestas a nuestro pedido nos vamos a retirar de los puestos de trabajo para resguardar la salud de los todos compañeros”, dijo Pereyra, al afirmar que “mediante nota hemos planteado esta situación a las autoridades de salud y hasta ahora no hemos logrado nada”.