Más de cien países mantienen el cierre de fronteras al turismo

Si bien la actualización del mapa mundial de restricciones se actualiza de manera permanente, este lunes existían 101 países con sus fronteras cerradas al turismo, con la excepción de sus ciudadanos, los residentes que regresan a sus domicilios o quienes deban viajar por razones extraordinarias, en consonancia con algunas de las medidas dispuestas en la Argentina.

Además, hay 113 países que fijaron limitaciones para el ingreso en sus fronteras, como por ejemplo la obligación de los pasajeros de tener completado el proceso de vacunación y/o con resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de COVID-19 o que se sometan a una cuarentena a su llegada al país.

Y sólo 5 naciones tienen habilitado el arribo de personas sin ningún requisito.

Números que enfrían

Las llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2021 han sido un 83% inferiores, al haberse mantenido de forma generalizada las restricciones a los viajes, sostiene un registro de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Entre enero y marzo de 2021, los destinos del mundo recibieron 180 millones menos de llegadas de turistas internacionales en comparación con el primer trimestre del pasado año, según la OMT, organismo especializado de las Naciones Unidas en analizar el impacto del coronavirus en el sector, a partir de las medidas dispuestas por los gobiernos nacionales y a los propios temores de los turistas a viajar.

Los países con restricciones

Entre los países con restricciones están España (hay que presentar un PCR negativo o vacuna completa); Alemania (solo podrán ingresar aquellos que tengan nacionalidad alemana o permiso de residencia y deberán quedar en cuarentena durante catorce días); Nueva Zelanda (suspendió desde el sábado por tres días la «burbuja aérea» que permitía los vuelos sin necesidad de cuarentena con Australia); Israel (el Gobierno decidió posponer la entrada de turistas vacunados al país hasta el 1 de agosto debido a la detección de la variante india Delta).

Bélgica (desde hace una semana se prohíbe la entrada de viajeros que no sean ciudadanos de países de la Unión Europea); Reino Unido (no permitirá a sus viajeros visitar ninguno de los grandes destinos de veraneo, como España, Italia, Portugal o Grecia); Australia (cerró sus fronteras); Portugal (ingreso restringido con cuarentena de 14 días).

China (mantiene la suspensión de entrada de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia); Japón (se prohíbe la entrada a los no japoneses, salvo los residentes o personas que sean considerados como casos humanitarios excepcionales); Francia (sólo se permite la entrada de viajeros procedentes de países de la UE); Estados Unidos (ingreso con un test negativo de COVID-19).

México (no existen restricciones, pero se aconseja limitar los viajes a los estrictamente necesarios); Chile (mantendrá cerradas las fronteras hasta fin de este mes); Brasil (se puede ingresar con un test de PCR negativo 72 horas antes y podría ser requerida la cuarentena, de acuerdo al destino y momento del viaje); Bolivia (los viajeros desde Argentina deben presentar el resultado negativo de una prueba RT-PCR (NAAT) realizada 168 horas antes de entrar a Bolivia y deberán guardar una cuarentena de 10 días a su llegada a Bolivia).

Y, finalmente, en Uruguay las fronteras del país continúan cerradas a los no residentes, salvo excepciones por motivos diplomáticos, personales o económico-laborales, con autorización expresa del Ejecutivo.

Pero deben tener un seguro de salud y viaje en vigor durante la estancia, así como rellenar una declaración de salud antes de llegar.