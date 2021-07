Martina Torres vuelve a entrenarse con la Selección

La pre Selección de básquet Femenino U19, retoma sus entrenamientos de cara al Mundial que en el mes de agosto, se jugará en Hungría.

Parte de esta convocatoria, integrada por 22 jugadoras, es la deportista chubutense Martina Torres. La oriunda de Trelew, regresa a una convocatoria “Albiceleste” tras recuperarse de la operación de la lesión sufrida en la muñeca de su mano derecha.

Torres regresa al CENARD buscando un nuevo sueño Mundial

Con pleno sueño y objetivo de meterse dentro de las doce finalmente convocadas para el Mundial de Hungría, este martes por la mañana, la jugadora chubutense Martina Torres, se sumará a los entrenamientos de la pre Selección Argentina de Basquetbol Femenina U19.

Esta nueva concentración, de cara a la cita mundialista de agosto, se realizará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo desde las 11 horas, practicando hasta el 10 de julio y con la presencia de 22 jugadoras citadas.

Vale destacar que “Marti” vuelve a la consideración de Gregorio Martínez y su CT tras superar la operación realizada semanas atrás, en su mano derecha. Además de Torres, se suman con respecto a las anteriores convocatorias, las jugadoras Natassja Kolff -tras su paso en los últimos meses por el Spas Gran Canaria de Tenerife-,Génesis Toledano -viene de la High School House Preparatory de Miami-, Ianara Morbidoni de Talleres de Rosario y Julia Sexe de Banco Provincia de La Plata.

Las que no fueron incluidas en esta nueva lista son Fiamma Yaciura, Guadalupe Castelnuovo y Delfina Gentinetta, quienes habían estado convocadas en la anterior reunión que finalizó el 8 de abril.

El listado de las jugadoras pre seleccionas para la U19 y que cumplirán con sus entrenamientos desde el próximo martes, son Buccarelli Giuliana, Bazán María Agustina, Buzzetti Georgina, De Giorgi Catalina, Del Bosco Federica, Ferreyra Kiana, Fernández Julia, Huici Tiziana , Kolff Natassja , Marín Agustina , Maza Milagros, Michel Victoria , Morbidoni Ianara, Navarro Iara, Paoletta Julia, Saravia Delfina, Sampietro Lucila, Sexe Julia, Toledano Génesis, Tondi Natalia, Torres Martina y Vilches Magalí.

Argentina comenzó su preparación en agosto del 2020 con entrenamientos virtuales, siendo el primer equipo nacional en entrenarse oficialmente post pandemia y que logró llevar adelante su primera concentración durante octubre. Se entrenaron más de dos meses en Buenos Aires durante el cierre del año pasado y en este 2021 realizaron dos concentraciones más, tanto en enero como marzo/abril.

Esta será la penúltima concentración de las U19 rumbo a la cita mundialista, ya que luego habrá una última reunión antes del torneo que comenzará el 20 de julio y que luego se prolongará con un viaje a España días antes para definir detalles finales del equipo.

Se destaca que el Mundial de Hungría se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto y Argentina quedó cuadrada dentro del Grupo B del torneo, compartiendo zona junto con Rusia, China Taipei y el seleccionado anfitrión.

Al terminar esa primera fase, accederá a octavos de final, donde cruzará a eliminación directa ante uno de los equipos del A (Italia, Australia, Egipto y Estados Unidos) dependiendo de la ubicación que logre en el grupo inicial (1B vs 4A, 2B vs 3A, 3B vs 2A y 4B vs 1A).

Luego seguirán los cuartos de final, semifinales y final.