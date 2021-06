Madryn: Bomberos sortearán un detector de monóxido por mes

En el marco de su 60º aniversario, la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn realizará un sorteo por mes de un detector domiciliario de monóxido de carbono entre todas las personas que abonan la Tasa de Bomberos con la factura de Servicoop.

En total serán doce los detectores a sortear desde el corriente mes hasta junio del 2022. Esta acción también está enmarcada en el programa Invierno Seguro, mediante el cual la institución busca promover una cultura de la prevención durante el presente invierno que reduzca el número de personas con cuadros de intoxicación crónica y aguda por monóxido.

Recomendaciones

Además, desde la asociación recordaron que las medidas que hay que tomar para evitar intoxicaciones por monóxido o incendios son atender a cuando la llama de cocinas, estufas, termotanques y calefones en lugar de ser azul es amarilla; hacer revisar los artefactos de gas por un gasista matriculado; no calefaccionarse con hornallas o el horno; ventilar permanentemente los ambientes; revisar los tirajes de estufas y calderas; no tapar las rejillas de ventilación; y no usar acelerantes como alcohol, aguarrás o nafta para encender braseros o salamandras.