Madryn: Avanzan las obras en la cámara de efluentes de la zona oeste

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, supervisó la obra llevada a cabo en la intersección de las calles 9 de Julio y Ruperto Giménez y la nueva traza bypass de cañería paralela sobre calle 9 de Julio desde Ruperto Giménez a Periodistas Chubutenses. Puntualmente, una empresa local realizó la labor en la cámara de efluentes cloacales para resolver inconvenientes que se habían generado en el sector.

Crecimiento demográfico

La cámara en cuestión cuenta con un caño de diámetro menor al necesario para cubrir las demandas correspondientes, ya que el barrio ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Al generarse rebalses, se tomó la decisión de llevar a cabo la obra citada, a través de la cual se colocó un caño de 160 milímetros de diámetro paralelo al existente, con una extensión aproximada de 600 metros lineales, aliviando así el colector cloacal oeste.

Si bien se evita que haya un rebalse por el exceso de líquido dentro del sistema cloacal, hay que efectuar mantenimientos periódicos para que no se obstruyan las cámaras y bocas de registro y no presente inconvenientes. Es por esto que se solicita a vecinos del sector no arrojar residuos de ningún tipo.

Para proyectar la traza del bypass entre bocas de registro, se efectuó un relevamiento topográfico del perfil a intervenir. El trabajo se realizó de manera conjunta entre las Secretarías de Ecología y Protección Ambiental, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Agua y Saneamiento de Servicoop.

«Avanzamos rápidamente»

Sobre las obras ejecutadas, el Intendente destacó: “Esta es una iniciativa necesaria para los vecinos del sector. Cuando dialogamos y atendimos sus reclamos, avanzamos rápidamente para poder resolver el problema. Hoy está resuelto y logramos mejorar la situación”.

Además, el Jefe Comunal insistió: “El ida y vuelta con los vecinos de todos los barrios de Puerto Madryn es una constante de esta gestión. Cuando tomamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo, rápidamente avanzamos para solucionarlo a través de las Secretaría de Ecología y Protección Ambiental y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en una tarea conjunta con Servicoop”. Igualmente, se está tramitando ante el Gobierno Nacional la obra del colector cloacal oeste, que es necesaria para lograr la sanidad de los barrios Presidente Perón, San Miguel, Roque González, Fontana y La Colina.

Evaluación en terreno

En la recorrida por las obras que se ejecutaron en la zona oeste de Puerto Madryn, el Jefe Comunal estuvo acompañado por el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino, y la titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Lucía Taylor.