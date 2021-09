Leunda planteó la necesidad de una «lista de unidad» en el PJ

El vicejefe de Asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda, se pronunció respecto del próximo turno electoral y el armado del Justicialismo en Chubut, durante una recorrida por una obra local con el intendente Adrián Maderna.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «estamos muy contentos, veníamos de firmar con Adrián (Maderna) la obra de la Plaza de la Mujer» y destacó «el gobierno realmente federal que llevan adelante Alberto y Cristina, en el marco del plan Argentina Hace».

En el plano electoral, señaló que «dentro del Frente de Todos, con todos los partidos que van a integrar la alianza, tenemos que unificar la lista y los criterios, ir con una unidad, y ratifico que esto tiene que ser un proyecto colectivo y no uno personal de nadie» y reconoció que «expresé mi intención de ser candidato por una renovación del peronismo en la provincia; además, tenemos muchos intendentes que son jóvenes, además de Adrián hay otros y otras dirigentes que pueden expresar esa ‘renovación’ de las listas».

Asimismo, Leunda planteó que «tenemos mucha gente con experiencia que estuvo presente en la reunión el martes, para mí eso es un ‘mix’ muy lindo para poder afrontar estas elecciones de senadores y diputados».

Consultado sobre el vínculo con el gobernador Mariano Arcioni, expresó que «nos llevamos bien institucionalmente, vemos con preocupación algunas situaciones que ocurren en la provincia, y entendemos que varias de ellas se van regularizando y eran las que preocupaban al Gobierno Nacional».

Preguntado sobre la presencia del massismo en las listas, advirtió que «todavía no está discutida cuál será la conformación de alianzas del Frente de Todos a nivel provincial, no sé cómo se va a cerrar», y en relación a quienes manifestaron su interés de ser candidatos o candidatas para la Cámara Alta, señaló que «debe haber una lista de unidad, el PJ no debería ir a unas PASO, tenemos cuestiones más importantes que la elección; la preocupación del Gobierno Nacional hoy es vacunar y volver a reactivar la obra pública, lo que creemos que es un factor importante para el derrame».

Sobre Carlos Linares, el funcionario apuntó que «trabajé con él y le tengo un gran respeto, la verdad es que tiene mucha experiencia para aportar desde cualquier lado».