Las chicas de “La Maquinita” retomaron sus entrenamientos

La Gimnasia Artística del Club Ferrocarril Patagónico, retomó sus entrenamientos hace unas semanas atrás y bajo protocolos estrictos, con capacitad limitada dentro de su gimnasio y divididas en distintos días, las gimnastas disfrutan de su disciplina.

El Diario WEB visitó los entrenamientos de esta tradicional actividad deportiva en la ciudad de Puerto Madryn, que de la mano de la profesora Susana Castro se mantiene dentro de las más elegidas por las familias al momento de pensar en la iniciación deportiva las niñas.

La Artística de Ferro en plena actividad

La Gimnasia Artística del Club ferrocarril Patagónico es una de las actividades deportivas más elegidas de la ciudad de Puerto Madryn y en este contexto de pandemia, la disciplina se reorganizó para la práctica bajo protocolos, sanitizando espacios y con números reducido de practicantes.

El Diario WEB dialogó con una de las profesoras de la Gimnasia Artística, ¨Luli¨ Gentile, quien fue formada por Susana Castro y ahora sigue sus pasos como entrenadora junto a ella: “para mí es muy emocionante ser profesora”, indicó, agregando que “practico este deporte desde los tres años. Me fui a estudiar a Buenos Aires otra carrera y me di cuenta que estaba la posibilidad de estudiar para enseñar este deporte. Estudié Profesorado de Educación Física, me recibí en 2020, y ahora estoy trabajando en el Club Ferro”.

“Comencé como ayudante al principio como para especializarme, y ahora ya estoy como profesora, ejerciendo”, destacó la joven.

En este contexto de pandemia, donde se ajustan detalles para evitar la trasmisión del virus COVID en todos los ámbitos, incluidos en la práctica deportiva, Gentile destacó que “es muy difícil porque para enseñar este deporte, hay mucho contacto, en los ejercicios hay que cuidar a las nenas. Constantemente nos estamos poniendo alcohol en gel, siguiendo el protocolo que hemos armado. Trabajamos por estación, para que cuando finaliza el entrenamiento de desinfecte el lugar y que pueda entrar otra nena en el siguiente turno”.

“Son 45 minutos de clase y 15 de desinfección”, valoró la entrenadora ¨Luli¨, sumando que “ahora tuvimos que limitar los espacios, por esto de que no podemos contar con más de 20 nenas”.

La pasión por la Gimnasia Artística

En cuanto a la Gimnasia Artística en sí, Gentile aseguró que “es una disciplina donde trabajás todas las capacidades físicas, por eso hay tanta demanda, por eso hay tantas nenas que quieren ingresar a practicarla. Para mi es la mejor disciplina”.

Gentile, confesó que “para mí la Gimnasia es una pasión y cuando veo a la nenas, me dan ganas de practicarla. Yo sigo practicando todavía, quiero saltar, hacer gimnasia. Me estoy especializando y buscando ejercicios nuevos. A ellas les gusta que les des cosas nuevas, innovadoras. Todo se va actualizando. Hay que seguir estudiando y especializándose”.

Con actividad interna

En esta situación de contexto de pandemia, ¨Luli¨ Gentile comentó que “estuvimos teniendo competencias de carácter interno, con el gimnasio de Rawson. Fue con protocolos”.

“Estuvo muy bueno porque las nenas tenían esas ganas y nerviosismo por competir, el peinarse… Son esos momentos que la nena disfruta. En el Tomeo, la gimnasta muestra todo lo que aprendió”, destacó la coach.

La alumna, junto a su maestra

Susana Castro es sinónimo de Gimnasia Artística en la ciudad de Puerto Madryn, plantando la semilla del amor por esta disciplina en sus gimnastas y en varias de ellas, la de la pasión por la enseñanza, como es el caso de ¨Luli¨ Gentile: “Susana es mi ejemplo a seguir, sigo aprendiendo de ella”.

En cuanto a sus sueños como entrenadora, Gentile explicó que “lo que quiero como profesora es seguir progresando y que mis alumnas logren los objetivos que les propongo. Yo quiero seguir creciendo en mi carrera como profesora, recién empiezo”.

Para sumarse

Por último, la profesora comentó algunos de los horarios en los que pueden sumarse nuevas gimnastas: “de 19 a 19:45 ya no hay cupos, pero más temprano si, en los horarios de 15 a 16 horas y 16 a 17hs sí que hay cupos. Los martes hay menos niñas”

“El que esté interesado puede venir al club y consultar. Los martes y jueves están las profesoras Ornella Monteros y Ana Taborda. Nosotras junto a Su estamos los días lunes, miércoles y viernes”, finalizó.