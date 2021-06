Lammens estima la apertura de canchas en el último trimestre del año

Este viernes, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se expresó en los medios consultados por el posible regreso del público a las canchas de fútbol.

El funcionario nacional indicó la posibilidad de que esto podrá concretarse en el último trimestre de este año.

Esperan el regreso de público en el último trimestre

En declaraciones con Radio, este viernes habló Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, oportunidad en la que se expresó sobre diversas temáticas, entre ellas, la posibilidad de volver a contar con público en las canchas de futbol.

«Podremos volver a tener público en las canchas para el último trimestre de 2021», sostuvo el funcionario nacional que, si bien no fue un anuncio oficial, se puede leer como una intención.

Es que hacia el último trimestre del año, se esperan números mucho más bajos, mayor porcentaje de población completamente inmunizada y la llegada del calor, lo que podría generar la alquimia perfecta para el regreso del público a los estadios.

Con respecto a esto, Lammens sumó “ojalá que lo podamos hacer, creo que es un ingreso importante para los clubes. Cuando los hinchas no tienen la posibilidad de ir a la cancha, los clubes pierden un ingreso determinante que la cuota social”.

Asimismo, pensando en que método se realizaría, analizó que yo me imagino que en un principio será con un determinado aforo y después ya retomando la normalidad a la cual estábamos acostumbrados antes de la llegada de este virus”.

“No lo quiero confirmar, creo que sobre el último trimestre podemos trabajar para que haya público con algún aforo en los estadios”, cerró.