Epuyén: elaborarán un protocolo para la recuperación del cóndor rescatado

Ante las diversas consultas y sugerencias de pobladores de la localidad de Epuyén con respecto al proceder en relación con el ejemplar de cóndor andino que fuera rescatado en cordillera, desde la autoridad de aplicación se analizó técnicamente la rehabilitación del ejemplar in situ, esto es, dentro del área de distribución donde el mismo fue avistado. Por tal motivo, y entendiendo lo planteado por la comunidad, sus argumentos y objeciones, se procederá a elaborar un protocolo de actuación, manejo y comunicación para llevar adelante este objetivo.

Según indicaron, la decisión anterior de traslado a un centro de rehabilitación y recuperación especializado en la especie, se debió a factores determinantes como la edad del ejemplar, condiciones climáticas adversas reinantes en la zona que perjudicaban al ejemplar y no contar con mayor información de la que se cuenta al día de hoy.

«El traslado del ejemplar a este centro especializado aseguraba su recuperación para su posterior liberación en condiciones controladas que no perjudicaran al mismo y donde su rehabilitación fuera llevada a cabo junto con otros ejemplares de la especie, aislamiento humano y seguimiento profesional. Cabe mencionar que durante más de 15 años la Dirección de Fauna y Flora Silvestre a participado en la rehabilitación, recuperación y liberación exitosa de aproximadamente 30 cóndores, siendo esta la primer oportunidad o situación en la que una comunidad demuestra su necesidad y anhelo de participación activa en poder intentar una liberación», expresaron en un comunicado.

Esta situación de activa participación ciudadana en relación a una especie tan emblemática como el cóndor andino motivó a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre a reelaborar y plantear la necesidad de un centro de recuperación en la provincia para esta especie.