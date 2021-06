En Trelew se jugó el 3° Regional de Menores

El último fin de semana, se jugó en el Trelew Tenis Club, la 3° Edición del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores.

El evento, fue organizado en conjunto por la institución trelewense y la ASOTENECh, siendo avalado por la Asociación Argentina de Tenis.

El Regional de Menores, la convocatoria Infantil

Esta competencia, se pudo desarrollar bajo un estricto protocolo sanitario permitiendo la participación de jugadores y jugadoras llegados desde las ciudades de General Roca, Neuquén, El Hoyo, Viedma, Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew.

La competencia contó con un muy buen nivel de tenis donde los menores mostraron sus progresos y evolución, destacándose las actuaciones de los tenistas de Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut, como ser en Sub12 el ganador fue Enzo Díaz Fantilli (ANC) que supero 6/4 6/1 Valentín Ciucci (RN).

También, en Sub 12 Damas 1er puesto fue para Guadalupe Marina (TW) que venció 6/4 6/2 a Malena Molina (RN); mientras que en Sub 10 Varones por equipos, el 1er puesto fue para Lucio Vulcano (Tw) /Vivente Chuico (RN) y el 2do lugar Ignacio Galdame (Tw) / Benjamín Rubio (Tw).

En Damas Sub 10 por equipos, las ganadoras fueron Julieta Virlante/Josefina Parodi (Esquel) que se impusieron ante la dupla Larrañaga/Larrañaga (Tw).

Por parte de Dobles en Sub 12 Varones, el primer escalón del podio fue para Lorenzo March/Tomas Atucha (Tw), siendo el segundo lugar para Enzo Díaz Fantilli/Valentín Ciucci.

En lo que respecta a Sub 12 Dobles Damas, el 1er lugar Marina/Molina, segundas se ubicaron Paialef /Parodi.

El Premio Gen10s fue para Emiliano Molero Bravo y Agustina Viglione.