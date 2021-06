El gran juego de “Facu” no alcanzó para los Nuggets que quedaron eliminados

El cuarto juego de la serie Semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA, también fue para los Phoenix Suns que se impusieron ante los Denver Nuggets y aseguraron su clasificación a la final.

Fue triunfo de los de Arizona por 125 – 118, en un cotejo donde no fue inicial facundo Campazzo pero que en su ingreso aportó puntos e intensidad en la defensa, actitud que no alcanzó para su equipo que se mostró errático, nervios y que incluso, tuvo la expulsión de su MVP, Nikola Jokic.

Final de temporada para los Nuggets

El base argentino Facundo Campazzo jugó un gran cuarto partido de la Semifinal de Conferencia Oeste con los Denver Nuggets, pero no alcanzó para que su equipo lograra la remontada en la serie y perdió, por 125 – 118 ante los Phoenix Suns que de esta forma, los eliminaron del certamen.

En cuanto a la actuación de Campazzo, que no fue inicial esta vez, aportó 14 puntos (5/10 en tiros de campo y 4/7 en triples), 2 asistencias y 5 faltas en 21:30 minutos. De esta forma, cerró con buenos números pero sobre todo buenas performances, el jugador argentino su 1° Temporada en la NBA.

Denver empezó el juego como terminó los tres anteriores, errático de tres (32,1% en tiros de campo) y endeble en defensa. Facundo Campazzo ingresó con 3:22 minutos para el final del primer cuarto, pero su rol estuvo relegado al de tirador en las esquinas y no pudo impactar, terminando con un marcador de 28-22.

Todo cambió en el segundo cuarto, en el que el argentino anotó dos triples y defendió muy bien sin el balón para que los Nuggets comiencen a acercarse. No obstante, esa intensidad lo forzó a cometer tres faltas y tuvo que irse al banco. Phoenix siguió ejecutando sin alarmarse y en el final del periodo la dupla de Booker y Paul mantuvo la cuota de ocho a favor. Fue 63-55 al término del primer tiempo.

En el final del tercer cuarto, Nikola Jokic fue sancionado con una flagrante de tipo dos, lo que correspondió a una expulsión del encuentro. Antes de retirarse fue a pedirle disculpas a Payne, con su equipo golpeado anímicamente.

Pero un ingreso de Campazzo, con Porter y Barton, cambió por completo la situación. El trío no dejó que Denver se vaya de vacaciones. Ataque, defensa y determinación para que la partida de su líder no se sienta. 101-96 ganaba Phoenix y aparecía un minuto de Williams para calmar el incendio.

En el final fue Paul el que puso paciencia y continuó ejecutando de la misma manera para que Phoenix ponga la daga final y se quede con la victoria por 125 – 118 y de esta manera, concretando el pase a las finales del Oeste, en donde espera por el vencedor del Jazz y los Clippers.

El cierre de Campazzo

Un total de 65 partidos a lo largo de la Temporada 2020/2021 jugó el base argentino Facundo Campazzo, aportando 1.425 minutos de juego y 396 puntos. Fueron 232 asistencias, 134 rebotes, 79 robos y 76 tiros de 3.

Ahora, el jugador contará con algunos días de descanso para luego sumarse, desde el 27 de junio, a los entrenamientos y preparación de la Selección Argentina de cara a los JJOO de Tokio, que será en Las Vegas.