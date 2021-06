El Gimnasia de Villagrán proyecta la nueva temporada liguista

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de comodoro Rivadavia en la Liga Nacional, que transitará su quinta temporada consecutiva al mando del equipo, detalló los aspectos centrales de un club que apuesta siempre a los procesos largos y a mantener las bases.»La idea siempre es tratar de estar entre los ocho primeros lugares. Trataremos de mejorar el puesto de la temporada anterior», sostuvo el coach.

El coach del “Verde” analiza la próxima Temporada en la LNB

Los equipos de la Liga Nacional continúan en pleno armado de cara a lo que será la próxima campaña 2021/22. Uno de los que ya aseguró a varias fichas importantes dentro de su plantel es Gimnasia de Comodoro.

En primer lugar con la continuidad de su entrenador Martín Villagrán, quien ya había renovado por dos años antes de que comience la edición anterior y ahora estará disputando su quinta temporada como coach principal.

El DT fue asistente de Gonzalo García y desde la 2017/18 lidera al Verde en la Liga Nacional. Sobre su vínculo tan extenso con la institución, Villagrán manifestó: «Primero que nada quiero agradecerle al club y a los dirigentes, hoy con Pablo Ivanoff como presidente, por confiar una vez más en el trabajo de uno. Ya son seis temporadas como asistente y mi quinta ahora como entrenador. En Gimnasia hay una idea de proyecto deportivo muy claro, de una línea de trabajo y eso hace que año a año nosotros podamos mantener una base de cuatro/cinco jugadores de los cuales están renovados Seba Orresta, Seba Vega, Franco Giorgetti, Yoanki Mencia, más Franco Ferraria y como sub 23 Phillip Wheeler, a lo que se agrega la ficha de Facundo Vázquez».

Al hacer referencia a este armado de Gimnasia para la 2021/22, el entrenador indicó los puestos que aún faltan completar del equipo: «Nos quedaría pendiente la ficha dos tanto titular como suplente y la cinco tanto titular como suplente. El capitán del equipo podría llegar a ser otra vez Diego Romero que se está hablando en esta semana para definir y el resto de los puestos estamos esperando respuestas con los jugadores que hemos hablado».

«A los cuatro meses de que arranqué con el equipo se hizo una extensión de contrato de dos temporadas más y en la tercera se me hizo otra extensión por dos años más completando de esta manera la quinta. Siempre buscando ser lo más competitivo posible sin que haya un desbalance económico que afecte al club. Tratando siempre de mantener una base año tras año. Obviamente que hay jugadores que no podés repetir porque han tenido un buen rendimiento acá y han emigrado a otros clubes. La idea siempre es tratar de estar entre los ocho primeros lugares. Después la Liga es muy competitiva. Nosotros trataremos de mejorar el puesto de la temporada anterior. Ese es siempre el gran desafío», contó el DT sobre los objetivos junto al Mens Sana.

En cuanto al armado

Ante la salida de Jony Treise y la llegada de Facundo Vázquez en esta reestructuración de Gimnasia, el DT manifestó: «Creo que Facundo tuvo una gran temporada. Le va a aportar muchísima energía, es un chico con mucha personalidad, con carácter y eso es algo que nos gustó. Ya he hablado con él. Está muy entusiasmado con venir y seguro nos va a dar mucho viniendo detrás de Seba Orresta que es un base ya experimentado en la Liga, nos va a dar toda esa juventud que el equipo necesita».

Una Liga en contexto de pandemia

«Fue una Liga atípica y rara pero hay que destacar siempre lo positivo. Hay que agradecer a todos los clubes, a la competencia, a todos los que somos miembros tanto entrenadores, jugadores, dirigentes que han hecho un gran esfuerzo para que se pueda jugar. Se realizó con un montón de dificultades que vivieron todos los clubes. De hecho a nosotros al comienzo y al final tuvimos Covid. Pero hay que destacar que se pudo hacer, se pudo terminar y que deportivamente hubo un campeón como lo fue San Lorenzo. Hay que valorar todo eso y esperar que la próxima ya sea un poco más normal», reflexionó el entrenador tras la finalización de una temporada distinta a las demás pero con un buen sabor porque se llegó a terminar.

Con una idea de juego sostenida

En cuanto a su filosofía de juego y el sello que intenta darle a sus equipos, Villagrán manifestó: «Yo siempre busco que el objetivo sea común, que cada integrante del equipo piense en el otro. A partir de ahí, el trabajo todo el tiempo en ofensiva del pase extra, que se marque el juego colectivo. En primera medida el ataque rápido pero después cuando jugamos ataque estacionado que la bola pase por todos. En defensa tratar de ser bien agresivo sobre todo con la presión del balón para achicarles el margen ofensivo a los equipos rivales. Que de hecho esta temporada que pasó lo pudimos hacer porque fuimos uno de los que menos puntos recibió».