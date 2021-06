El DT de la Selección de básquet realizó la primera convocatoria

El entrenador de la Selección Argentina de básquetbol, Sergio “Oveja” Hernández, anunció este viernes, la convocatoria de quince jugadores, con los que iniciará la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se trata de 10 de 12 de los basquetbolista subcampeones del mundo en China 2019, a quienes se les sumaron Leandro Bolmaro, Juan Pablo Vaulet, Lautaro, Francisco Cáffaro y Juan Francisco Fernández.

Con subcampeones olímpicos y los jóvenes talentos, camino a Tokio

El coach Sergio Hernández anunció a sus elegidos para comenzar la preparación hacia Tokio, con 10 de los 12 del subcampeón mundial y cinco nuevos citados.

Sergio Hernández, head coach de la Selección Mayor, anunció a los 15 jugadores convocados para comenzar a trabajar desde el 27 de este mes, en Las Vegas, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se trata de diez de los 12 que fueron subcampeones del mundo en China 2019 comandados por el capitán Luis Scola y cinco nuevos convocados, un par con alguna experiencia en la Mayor y otros debutantes: Leandro Bolmaro -de gran surgimiento en el concierto internacional con Barcelona-, Juan Pablo Vaulet –de muy buena temporada en Manresa-, Lautaro Berra –de valioso rendimiento en las últimas dos ventanas FIBA-, Francisco Cáffaro –pivote de 2m14 que ilusiona desde la NCAA estadounidense- y Juan Francisco Fernández –ala pivote de 2m10 que se destacó en la filial del Fuenlabrada español y ahora competirá en el Mundial U19 con el seleccionado de la categoría-.

“Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años”, explicó Hernández en charla con Prensa CAB.

Sobre los cambios con respecto al equipo que impactó al mundo hace dos años, Hernández aclaró los motivos. “Los 12 de China se ganaron el derecho a una preselección y, en condiciones normales, estarían convocados, pero hay que acotar la lista tanto como los tiempos por este contexto tan particular”, explicó para luego dejar una reflexión sobre cada uno de los nuevos que se suman al subcampeón mundial.

Asimismo, dejó una reflexión colectiva sobre lo bien que observa a esta preselección que tiene entre manos. “Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente… Después veremos, pero para ilusión tenemos”, finalizó.

¿Cómo será la preparación?

La previa hacia Tokio tendrá una sola sede: Las Vegas. Luego de barajar diversas opciones, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, se tomó la decisión de aceptar la invitación de USA Basketnall.

La delegación nacional viajará el 26 para trabajar allí hasta el 16. El 17 volará a Japón para ingresar el 18 a la villa olímpica para allí realizar la parte final de la previa hasta el debut, el 26, ante el ganador del Preolímpico que se disputará en Kaunas (Lituania).

El 29 enfrentará a España, en la reedición de la final mundialista de hace dos años, y cerrará la primera fase el 1° de agosto contra el Japón de Julio Lamas. En Las Vegas, Argentina disputará cuatro amistosos contra tres rivales: Estados Unidos, Australia y Nigeria.

Básquet – Selección Argentina – Convocados a la preparación en Las Vegas

De cara a los JJOO Tokio 2021

Bases

Facundo Campazzo: 1.80 – 30 años – Denver Nuggets –

Nicolás Laprovittola: 1.88 – 31 años – Real Madrid –

Luca Vildoza: 1.89 – 25 años – New York Knicks –

Escoltas

Nicolás Brussino: 2.05 – 27 años – Zaragoza

Leandro Bolmaro: 2.00 – 20 años – Barcelona

Aleros

Gabriel Deck: 1.98 – 26 años – Oklahoma City Thunder

Patricio Garino: 1.98 – 28 años – Zalgiris Kaunas

Juan Pablo Vaulet: 1.99 – 25 años – Manresa

Máximo Fjellerup: 1.93 – 23 años – San Lorenzo

Ala pivotes

Luis Scola: 2.07 – 41 años – Varese

Juan Francisco Fernández: 2.10 – 18 años – Fuenlabrada

Pivotes

Marcos Delia: 2.09 – 29 años – Trieste

Tayavek Gallizzi: 2.04 – 28 años- Instituto (C)

Lautaro Berra: 2.08 – 23 años – Obras Sanitarias

Francisco Cáffaro: 2.14 – 23 años – Universidad de Virginia