Confirman que en Chubut circulan más de cinco cepas de coronavirus

El Ministerio de Salud de Chubut reveló que el Instituto Malbrán confirmó que en la provincia ya circulan más de cinco cepas diferentes de Covid-19. Entre las variantes detectadas se destacan la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), las cuales son consideradas como más contagiosas o agresiva. También se registraron casos de las cepas Lambda (ex Andina), Zeta (ex Río de Janeiro) y otras variantes (NO VOC y NO VOI), las cuales no son de interés o preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Además, el Ministerio de Salud de Chubut informó en que departamentos fueron detectados estos casos. El más afectado fue el de Rawson, donde se registrados cinco pacientes con la variante Gamma, tres con Alpha, dos con Lambda, uno de otras variantes y también hay una muestra se encuentra en estudio.

Otros tres muertos

En tanto, la autoridad sanitaria provincial informó que este martes se registraron 245 nuevos contagios de Covid-19 y tres fallecimientos a causa de la enfermedad, entre los que se encontraba un paciente de 35 años sin comorbilidades, de la localidad de Cholila.

En el último parte diario, Puerto Madryn reportó 96 contagios y fue la localidad más afectada de la provincia. Además, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly sumó 47 positivos, Esquel 31 y Trelew, al igual que Rawson, 22. El resto de los nuevos casos de coronavirus se reportaron en nueve localidades distintas del interior chubutense.

En cuanto a los casos activos en Chubut, el nuevo reporte informó que hay: 2.254 pacientes ambulatorios, 62 enfermos en hospedados en centros intermedios, 105 internados en clínica médica, y 76 (71 con ARM) en Unidades de Terapia Intensiva. La totalidad de casos activos es de 2.497. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es la zona más afectada con 1.075 enfermos, seguida de Puerto Madryn que registra 384, Trelew que contabiliza 337, Esquel que suma 202 y Rawson que tiene 151.

Monitoreo de vacunación

Asimismo, el reporte de este lunes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 282.658. En tanto, hasta el momento se aplicaron 186.404 componentes la primera dosis y 51.744 de la segunda, en total, se aplicaron 238.148 dosis. El informe indica se han aplicado 2.905 dosis durante el 21 de junio.

La cartera sanitaria también confirmó que en las últimas horas se ha reportado tres decesos por Covid-19: dos (2) fallecidos de Comodoro Rivadavia, varones, ambos de 62 años, con comorbilidades; y un (1) fallecido de Cholila, varón de 35 años, sin comorbilidad. De este modo, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 1.231 fallecimientos por coronavirus.