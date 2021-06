Celebrando antes de tiempo

Conocida la posibilidad de que la lista del PJ para el Senado, esté encabezada por Florencia Papaiani y secundada por Carlos Linares, algunas figuras de Juntos por el Cambio comenzaron a celebrar de manera anticipada. No faltó quien dijera que si es así “el triunfo está asegurado”. Resulta extraña soberana afirmación cuando el Pro y la Ucr todavía no cerraron su propia lista de unidad, y al menos en el radicalismo tienen a Mario Cimadevilla pisando callos, diciendo a viva voz que, si tiene que ir a interna, lo hará. Ciertamente en cuanto al armado de listas de cara a las legislativas 2021, no está todo dicho. Cualquier político que se precie, no festeja hasta que se cuenta el último voto, y para que eso ocurra aún mucha agua ha de correr. Por el momento, nadie debería anticiparse a descorchar espumantes.