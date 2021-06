Argentina superó los 4 millones de casos y los 82.000 muertos por Covid

Al cumplir 462 días desde que se confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19 en la Argentina, el país superó los 4 millones de infectados. Esto representa un promedio de seis contagios por minuto desde el desembarco del virus SARS-CoV-2 al país. Además, también se superaron los 82.000 muertos, lo que significa un muerto cada ocho minutos y medio.

Con los 31.137 casos positivos de coronavirus Covid-19, según los datos publicados en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, las personas que dieron positivo por el virus SARS-CoV-2 en el país desde el inicio de la pandemia son 4.008.771. De este número, ya se recuperaron 3.585.811 y los que aún cursan la enfermedad son 340.293. En tanto, con los 722 muertos de hoy, el recuento llegó a 82.667.

Estos datos sitúan al país en el puesto nueve en el mundo en cuanto a personas infectadas con SARS-CoV-2. Además, está en el puesto 12 en cuanto a total de muertos por la pandemia, luego de superar ayer a Irán y el viernes a España.

Baja la curva

No obstante, este panorama, la noticia alentadora es que en los últimos 7 días, se observa una baja en la curva de contagios. Como publicó este medio este domingo, hubo descensos en el promedio semanal de nuevos casos diarios en más de la mitad de las provincias.

El promedio de nuevos contagios a nivel nacional en la última semana descendió el 17%. Pasaron de una media móvil diaria de 32.860 el 2 de junio a 27.376 al día de hoy.

Las bajas, aunque incipientes, tienen correlato con la menor circulación que se evidenció después de los 9 días de confinamiento impuesto por el gobierno nacional, a partir del 22 de mayo pasado. Pero también con el aumento en el ritmo de vacunación, evidenciado en los últimos 15 días.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, en la última semana se registró un descenso en el promedio de nuevos casos diarios del -25%. Bajaron de 2.424 a 1.821, según el número reportado hoy por la cartera sanitaria nacional.

Una baja un poco menor se dio en la Provincia de Buenos Aires donde el promedio de casos diarios descendió un -22%, al pasar de 11.939 nuevos casos diarios a 9.255.

En ese sentido, los números indican que la presencialidad en las escuelas porteñas, que volvió el 31 de mayo tras la suspensión entre en la semana del feriado del 25 de mayo, no agravó la situación epidemiológica en la Ciudad, ya que el distrito tuvo una baja mayor de casos que la Provincia, donde no hubo clases.

Los ministros de Salud porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollán, confirmaron hoy el descenso en los casos en sus respectivos distritos, como consecuencias del endurecimiento de las últimas restricciones en el AMBA.

“El descenso de esta semana intensificó el descenso que veníamos teniendo”, sostuvo Quirós, quien sin embargo, reconoció que “no es suficiente, todavía”. Y dijo que la administración porteña espera que “esta semana y la que viene que la curva de ocupación de camas de terapia intensiva empiece a descender”.

En el mismo sentido, Gollán afirmó hoy que, tras el aislamiento estricto que se aplicó durante nueve días, se registró una baja en los contagios. “Estamos observando los efectos de las medidas más duras que se tomaron en esos nueve días. Empezamos a tener una segunda semana de descenso de casos. Los números son altos, pero están en caída”, sostuvo en conferencia de prensa.

Argentina frente al mundo

Con los más de 4 millones de contagios actuales, Argentina quedó en el puesto 9º en casos acumulados a nivel mundial. El país ya había entrado en el top ten el 30 de agosto del año pasado y ante la irrupción de segundas y terceras olas en otros países como los europeos. Por eso, en diciembre pasado salió de esa lista y este año quedó ubicado en el puesto 13 durante varios meses. Sin embargo, en mayo pasado, Argentina volvió a estar dentro de los 10 países del mundo con más contagios.

La relevancia de este ranking es relativa: los números absolutos pueden significar mucho o poco, depende de con qué se los comparen y en este caso también adquiere relevancia el tamaño poblacional de cada país. Por eso se sugiere usar indicadores epidemiológicos que se calculan sobre las mismas bases poblacionales.

Por ejemplo, en la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes (incidencia), Argentina se ubica en la posición 16 dentro de una lista de 147 países, según la Universidad de Johns Hopkins, de Maryland (Estados Unidos). Con 8.751 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia en nuestro país es menor a la de Estados Unidos (10.196) e Israel (9.454), entre otros.

En cuanto a su posicionamiento en América Latina, nuestro país muestra uno de los valores más altos de este indicador, solo superado por Uruguay (9.242) y Panamá (9.205). Otros países de Latinoamérica tienen mejores resultados, como el caso de México (1.952) y Ecuador (2.542).