Por la cuarentena quebraron 11.800 restaurantes y hoteles en el país

Luego de 14 meses de restricciones por la pandemia, el sector de la gastronomía y la hotelería es uno de los más golpeados. Según el último informe de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), en ese período desaparecieron unas 11.800 empresas. De ese total, unas 3.800 cerraron durante 2021.

“Nuestra realidad hoy es peor que el escenario más pesimista que proyectábamos. Ya desaparecieron 11.800 empresas, 3.800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos. En nuestro sector se perdieron 175.000 puestos de trabajo. Pero, además, con las nuevas restricciones que impiden el trabajo en la mayoría de nuestras pymes, lamentablemente, la situación que ya es crítica empeorará aún más. No hay empresa que resista sin posibilidades de trabajar”, señaló Graciela Fresno, presidente de Fehgra.

Según la federación, se trata de la crisis más grave en la historia del sector, si se toman en cuenta datos oficiales desde 1980. “Es un retroceso de 40 años. La actividad agregada del sector se hundió a niveles comparables a los de 1980″, aseguraron.

El informe “Seguimiento de Coyuntura del Sector Hotelero Gastronómico” fue elaborado por la consultora Invecq en base a fuentes oficiales. De acuerdo con los datos relevados, la ocupación hotelera de marzo de 2021, comparado con el mismo mes de 2019 (prepandemia) tuvo una caída del 50%. Mientras que la llegada de turistas extranjeros continúa siendo casi nula, con una caída de 88% de variación interanual en marzo y de 95% se compara con marzo de 2019.

“La actividad hotelera de la ciudad de Buenos Aires depende en un 50% del arribo de turistas extranjeros, cuya situación no se sabe cuándo podrá ser normalizada. Su incidencia en la Patagonia es de aproximadamente el 25%. Tomando los datos del primer trimestre de 2021 y comparándolos con el primer trimestre de 2019, se observa que el sector en su conjunto está funcionando a un nivel 41% más bajo, un nivel 50% inferior en alojamiento y 39% inferior en gastronomía”, detalló el informe.

Durante el primer trimestre de 2021 el sector de hotelería y gastronomía se volvió a posicionar como el más golpeado de la economía argentina en relación con un año atrás, con una caída de 38%. Y si se compara la dinámica actual de todos los sectores con el 2019, la caída del sector es de 41% contra una economía que, en promedio, cae un 3%.

Si se toman los datos de empleadores registrados por la AFIP, en el promedio de la economía a enero 2021 hubo una caída interanual del 6,4%; pero en el sector de hotelería y gastronomía ese porcentaje llegó al 14%. “En febrero 2021, la caída del empleo asalariado registrado fue del 2,6% para toda la economía y del 21,4% para hotelería y gastronomía, es decir, es el sector de mayor destrucción de empleo. Esta caída representa 60.000 empleos menos en ese mes”, precisó el informe.

Desde la federación, reconocen el apoyo del Gobierno Nacional, que implementó el Programa de Recuperación Productiva (Repro II) y dispuso una línea de crédito específica para el sector, pero advierten que aun así la situación es de extrema gravedad, de magnitudes históricas y muchísimo peor que en el resto de la economía. “Necesitamos apoyos en sintonía con la dimensión de las pérdidas”, agregó Fresno.

El pedido es una asistencia equivalente a dos salarios mínimos aplicable al pago de salarios de los trabajadores y mayor acceso para todas las empresas hoteleras y gastronómicas. El Repro II asiste a poco más de 45.000 trabajadores del sector, mientas que el ATP 2 alcanzó a más de 180.000 empleados hoteleros y gastronómicos, detallaron desde Fehgra.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo detallaron que se realizó una ampliación de $2.000 millones en la línea de créditos a tasa 0 para pymes, monotributistas y autónomos del sector turístico. El financiamiento total llega a los $6.000 millones y está vigente hasta el próximo 30 de junio.

Estos créditos están destinados a capital de trabajo, por un plazo de dos años. En el primer año la tasa es del 0%, subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Durante los 12 meses subsiguientes la tasa es del 18%. Según detallaron, ya se otorgaron créditos por casi $4.000 millones.

En total, se otorgaron 1.135 créditos a tasa 0 y el 90% fueron tomados por micro y pequeñas empresas. Y otros 590 créditos a 458 empresas por $139.644.114 (en el marco del ATP créditos subsidiados).

Según otro informe reciente, realizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), desde marzo del año pasado cerraron entre 1.700 y 2.000 hoteles y ya se perdieron unos 15.000 puestos de trabajo en el rubro.

“Estamos perdiendo 226 puestos de trabajo formales por día en la Argentina desde el inicio de la crisis por el Covid-19. Nos llevó al menos 14 años generar esos 15.000 puestos de trabajo que se perdieron solamente en hotelería. La industria turística ya perdió 85.000 empleos. En este contexto, no somos optimistas respecto de cuánto tiempo nos llevará volver a alcanzar este nivel de empleo formal”, destacó Roberto Amengual, que fue reelecto como presidente de la AHT.

Los hoteles de la zona del AMBA son los más afectados por la caída del turismo internacional y corporativo (de reuniones y convenciones empresariales). Según estimaciones, el cierre de hoteles representaría cerca del 10% del total. De acuerdo a los datos de la asociación, la ocupación hotelera en todo el país durante la temporada de verano rondó el 20% en promedio, con zonas —muy pocas— que llegaron al 80% y otras que solo pudieron lograr un 8%, como la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir los costos de mantener abierto un establecimiento hotelero, se requiere al menos contar con una ocupación del 45 por ciento.