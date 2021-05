Neuquén: Petroleros rechazaron suma no remunerativa de $100.000

Tras la conciliación dictada días pasados en el sector petrolero, este martes hubo una nueva reunión entre los gremios y el sector empresario, pero no hubo acuerdo. Así lo expresó, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con El Diario y anticipó que se prorrogará el plazo dispuesto para la conciliación obligatoria; y de no alcanzar acuerdo, «tendremos libertad de acción», dijo.

Reuniones y negociación

Pereyra explicó que «los secretarios generales de todos los sindicatos petroleros del país tuvimos una reunión paritaria el martes con las cámaras empresarias, las productoras y las de servicios, y habíamos hecho el pedido de cerrar el 2020 con el 30% que se sumaba al 15% que ya lo hemos cobrado en parte, completando el 45% del año pasado, teniendo en cuenta que ese es el porcentaje (de incremento) del IPC para el mes de mayo».

Oferta por debajo de la inflación

Sin embargo, el referente gremial y ex senador expuso que «ellos pidieron un cuarto intermedio y el martes, cuando nos reunimos, hicieron una oferta que consiste en cerrar el 2020 con ese 15% que ya estamos cobrando, y agregarle $100.000 no remunerativos y por única vez, además de fijar para el 2021 un 30%, lo cual fue rechazado por la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales».

Rechazaron suma fija

Sobre esto último, Pereyra fundamentó que «nosotros no pedimos suma fija, ya que es ‘pan para hoy y hambre para mañana’, después son montos que no están incorporados al básico; por eso fue rechazada la oferta casi por todos los sindicatos, y pasamos a un cuarto intermedio para este lunes» y anticipó que este jueves «termina la conciliación obligatoria, por lo que el Ministerio (de Trabajo) dictará una prórroga de 5 días más; nos instó a negociar fuera del ámbito ministerial para llegar a un acuerdo; y una vez que terminen los plazos el próximo jueves, las partes quedan en libertad de acción».

«Luego, habrá que ver el análisis que haremos, cada gremio con la metodología que tiene, y ver qué acciones llevaremos a cabo, pero estamos apostando a que llegaremos a un arreglo», aclaró.

Pago de salarios

Consultado sobre el posicionamiento del gremio respecto de lo esgrimido por el sector empresarial, desde el cual advirtieron que las sucesivas protestas y cortes de ruta en la zona podrían impedir el pago de salarios en tiempo y forma, Pereyra fue determinante: «Les hemos respondido a las pymes a través de los medios de prensa, diciendo que no hay motivo alguno para que no paguen los salarios. YPF, que es la principal empresa con la que trabaja casi el 90% de las pymes, no descontó nada en la facturación de las mismas para que paguen todo completo; y ahora quieren ‘tirar la piedra’ diciendo que no tienen plata, echándole la culpa a una situación que es real como la de los piquetes; pero de ahí a que no quieran pagar los sueldos hay una diferencia abismal, incluso YPF ha manifestado que pagará todos (los salarios) completos».