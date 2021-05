María Diogo es cauta y espera por la concreción del charter a Ecuador

Para este martes tal como lo comentó El Diario WEB en la edición de este viernes, estaba pautado el viaje de las atletas chubutense María Ayelén Diogo y Evangelina Thomas hasta la ciudad de Buenos Aires, desde donde el jueves partirían hacia Ecuador para participar del Campeonato Sudamericano.

Sin embargo, el ENARD, informó que bajará la delegación de atletas de 50 a 15, siendo entre las 35 que están dadas de bajas, dos deportistas de nuestra provincia. Una luz de esperandza surgió con la ayuda del influencer Santiago Maratea, que consiguió una suma que sirvió para realizar la reserva del avión charter y ahora resta reunir unos 60mil dólares más para la concreción del vuelo. Diogo, en charla con este medio, mostró su decepción pero cautela a la hora esta nueva posibilidad.

Cruzada solidaria iniciada por Maratea

Consultada por su estado de ánimo con respecto a esta situación, en la que el ENARD le estaría impidiendo la chance de competir en el Campeonato Sudamericano en búsqueda de una clasificación a los JJOO de Tokio 2021, María Ayelén Diogo comentó en charla con El Diario WEB que “estoy más o menos”, detallando que “todavía no hay nada resuelto”.

Ante la aparición del influencer Santiago Maratea, Diogo comentó que “se pagó una reserva del charter, pero faltan 69mil dólares para concretar. Están esperando que se firme el contrato con la línea aérea, desde la CADA están medos reacios a hacerlo porque de no juntarse todo el dinero que resta, deberá responder la Confederación”. “Hasta que no esté firmado ese contrato, no se puede empezar con la colecta. Es un ida y vuelta”, aseguró María.

La madrynense, también reconoce su momento de estrés, por diversas cuestiones que debe resolver mientras espera por asegurar el viaje: “en mi caso, hasta mañana puedo dar de baja el pasaje a Buenos Aires. Porque después empieza el feriado. Y si lo pierdo, estoy complicada”. Vale destacar que el vuelo hasta Buenos Aires del martes, debía ser costeado por el propio deportista, que en este caso fue aportado por la Municipalidad de Puerto Madryn para Diogo, y en el caso de Thomas, por parte del Municipio trelewense.

Diogo, al respecto, aseguró que “es todo muy estresante”, destacando que hay muchas cuestiones por resolver: “ayer empezaron con la movida. Hay algunos compañeros que están tranquilos y otros alterados, hay cosas importantes que tener en cuenta como la situación de los que vivimos en el interior, nos agarra el fin de semana largo, el tema de pasajes, el PCR que hay que realizarlo en Buenos Aires al llegar el martes. Recién el miércoles se pueden hacer el hisopado. No da el tiempo”.

“Para los del interior, es un tema. Para nosotros es todo difícil. El alojamiento lo tenemos resuelto nosotras, nos quedamos en el CENARD”, valoró Diogo, pero sumó que “no es tan sencillo. Si sale el vuelo, perfecto. Pero nosotros tenemos otras cuestiones a resolver”.

Detallando la situación actual, María explicó que “ahora enviaron el contrato, esperando a ver si la CADA lo firma. De hacerlo, se iniciaría la colecta de dinero. Creemos que Santiago Maratea lo conseguirá. Así de la nada, nos consiguió 30 mil dólares. Además, se movió, tuvo reuniones, se juntó con aerolíneas, lo consiguió a mitad de precio del presupuesto que le habían dado al ENARD. Se re movió para ayudarnos”.

“Quedan 69 mil dólares por juntar”, agregó la atleta, que a la vez se esperanzó al decir que “hay que ver si el ENARD nos respalda con algo. Pero hasta el momento, nada de comunicación”.

Consultada del porqué se llegó a esta situación, la deportista madrynense que integra la selección Argentina de Atletismo desde hace más de 10 años, indicó que “desde el ENARD dijeron que la responsabilidad fue de la CADA. Es como siempre, se pasan la pelota. Los dos responsables”.

Sin embargo, valoró que “la CADA no nos cerró la puerta, nos están ayudando con gestiones, resolviendo. La CADA no pone la plata, la pone el ENARD. Gestionaron el hospedaje, la ropa, la comida. Ahora se comunicarán con los del interior para que tengamos el PCR al llegar. Nos gestionaron el CENARD, llegamos a la ciudad de Buenos Aires y nos vamos al CENARD. Por nosotras han realizado gestiones, tuvimos respuestas”.

Por último, con indignación con respecto al accionar de ENARD, María Diogo comentó que “el ENARD no nos quiere pagar el vuelo, pero pagaron 300 mil dólares para una gira de preparación para la Selección Argentina de Hockey, que están en Estados Unidos. Y a nosotros no nos dan los pasajes para ir a un Sudamericano”.

“Estamos pidiendo para ir a competir. Esto es algo que nos ganamos, es algo que ellos ya nos habían confirmado el día martes. Es una tomada de pelo”, finalizó la atleta madrynense María Ayelén Diogo, múltiple campeona nacional, con presencia sudamericana, Juegos Panamericanos de Lima 2019 y reciente subcampeona nacional en los 400 Metros Llanos. Más de 10 años en Selección Argentina, siendo una de las mejores en su prueba para que le birlen el sueño olímpico así como si nada.