“La ovalada” vuelve a la actividad en modalidad “amistosa”

Finalmente, tras postergar lo que fue el inicio del Torneo Preparación ante las medidas dictadas en el DNU Provincial vigente, la Unión de Rugby del Valle del Chubut, se reunió para definir los pasos a seguir.

En este sentido, se decidió continuar con la actividad, pero bajo la modalidad encuentros amistosos, sin estar en competencia. A la vez, estiman que de cara al próximo semestre podrá concretarse el Torneo Oficial.

Rugby en modo amistoso

Las autoridades integrantes de la Unión de Rugby del Valle del Chubut, se reunieron este miércoles para definir juntos los pasos a seguir con respecto a la esta disciplina y concluyeron en darle continuidad a la disciplina.

Tras dar inicio a su Torneo Preparación con una 1° Fecha, la URVCh decidió por al menos un fin de semana acoplarse a las medidas dictadas por el DNU Provincial y postergó por una programación la competencia.

Este miércoles en esta reunión bajo modalidad Zoom, los presidentes de los clubes del rugby valletano decidieron que continuará la práctica de este deporte, pero bajo la modalidad encuentro – entrenamientos – amistosos.

De esta forma, sin seguir la modalidad competitiva, los equipos podrán continuar disputando cotejos preparatorios, pero respetarán el fixture armado para el Torneo Preparación.

La competencia, indican desde la Unión, volvería con el Torneo Oficial que se espera disputar el próximo semestre.

Vale destacar que estos cotejos en modalidad encuentros-amistosos, se desarrollarán siguiendo el protocolo que venían cumpliendo, sin público y sin tercer tiempo.

Así, los cotejos a jugarse el vendieron fin de semana, en categorías desde Mayores, M15 y M17, serán entre Puerto Madryn RC vs Trelew RC, Bigornia vs Patoruzú y Draig Goch vs La Española.