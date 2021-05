“La Banda” entrena en modo burbuja

Con intensos trabajos de lunes a viernes, el básquet del Club Guillermo Brown cumple con sus entrenamientos en todas sus categorías, desde Mini hasta Juveniles, e incluso Mayores.

Ante las nuevas medidas indicadas por DNU Provincial, los entrenos se cumplen en modalidad “burbujas” para de esa manera seguir garantizando en cuidado de los deportistas y sus entrenadores.

Entrenándose a puro básquet

El Diario WEB visitó los entrenamientos de la disciplina del básquetbol del Club Guillermo Brown, con actividades que se desarrollan de lunes a viernes desde las 16 horas en el Estadio “Benito García”.

Con un cuerpo técnico integrado por los profesores Agustín Giovanoli, Gastón Cruz, Martin Mihura, Gabriel Borquez y Juan Viegas Costa, el básquetbol browniano sigue trabajando en su desarrollo de sus categorías infantiles y formativas, alistándose de la mejor manera para cuando la competencia sea posible de desarrollar.

Precisamente, el profesor Gastón Cruz dialogó con El Diario WEB, contando las novedades de la institución: “estamos todos los días. Solo que ante esta segunda dividimos cada categoría en dos grupos, por ende comenzamos más temprano, desde las 16 horas hasta 20:30 horas. Como contábamos con varios jugadores, tuvimos que dividirlos”.

El entrenador valoró a la vez la buena cantidad de practicantes con los que cuenta la disciplina, al decir que “es fundamental que los niños practiquen básquet, tenemos alrededor de 200 jugadores, siendo unos 130 en Mini. Pensábamos que con la división iban a dejar de venir algunos, pero continúan y eso es muy bueno”.

Cruz, destacó que este 2021, se han sumado nuevos deportista a la práctica de esta disciplina: “por suerte hemos sumado muchos nuevos jugadores. También hubo casos de chicos que se fueron a otros clubes. Lo fundamental es que los chicos sigan jugando al básquet. Pero en nuestra caso hemos sumado muchos nuevos chicos con respecto al 2020 y años anteriores”.

En cuanto al grupo de profesores a cargo de los entrenamientos, Gastón Cruz indicó que “estamos junto con Martin Mihura y Gabriel Borquez, desde las categorías Escuelita hasta Mini. En tanto que Agustín Giovanoli y Facundo Asmus están con las Formativas. El objetivo ahora es sumar una profesora para que se dedique a la rama femenina, eso lo creemos fundamental”.

La iniciativa de trabajar en la ESI

Desde hace unas semanas, el básquetbol de Guillermo Brown, ofrece para sus jugadoras y jugadores, un Taller de Educación Sexual Integral (ESI), capacitando sobre temas claves para el desarrollo como persona de los deportistas en esta etapa de crecimiento. Al respecto, Cruz comentó que “el Taller de ESI lo consultamos con Lorena Antilef, que es del SENAF. Ella nos ayuda a desarrollar esa actividad”.

“Es por ley, que tiene que realizarse en las Escuelas y como no se vienen dando clases, decidimos realizarlo acá en el club. Creemos que es fundamental y para luchar contra la violencia de género”, sumó el entrenador.

Consultado por cómo fue la aceptación de los asistentes, el profesor del básquetbol browniano explicó que “tuvimos muy buena aceptación, obvio que hubo algunas quejas porque es muy difícil romper estructuras. Pero lo hemos informado en reunión de padres. Quienes quisieran asistan y los que no, no venían. Cada vez que se realizaba un Taller, lo informábamos. Ahora seguiremos, con las categorías más pequeñas, informando a los padres y destinadas a ese rango de edades”.

Cruz, destacó la iniciativa tenida en el club, al decir que “es el primer club de la ciudad que ha realizado el Taller, tal como nos comentó Lorena Anfilef. Estaría bueno que sean más clubes los que se sumen, ya que esto es una ley”.

Para sumarse al básquet

Por último, Gastón Cruz explicó de cara a los interesados en comunicarse y acercarse para sumarse a los entrenamientos: “pueden venir al club, desde las 16 horas estamos hasta las 21 horas. Si no, acercarse a la Secretaria, que abre desde las 17 a 20 horas. También pueden consultar en redes sociales como BasquetGuillermoBrown”.

El básquet de Brown abarca edades desde 5 años en adelante, hasta incluso mayores, tanto en rama femenina como masculina.