Empleados de Comercio quiere reducir el horario de atención en comercios

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Alfredo Beliz, se encuentra en tratativas y conversaciones con los intendentes de las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, como así también con las cámaras de comercios, con el objetivo de lograr el cierre de supermercados y grandes superficies a las 19 horas y comercio tradicional 20 horas.

Luego de un congreso de delegados sindicales, realizado mediante modalidad virtual, donde los representante, se manifestaron preocupados ante el aumento de caso dentro de los locales comerciales.

En este sentido Beliz, expreso “que hemos solicitado a las cámaras de comercios y los municipios regresar a los horarios de cierre como el año pasado, nuestra propuesta es que a partir del mes de junio hasta septiembre se mantenga el horario de cierre de supermercados y grandes superficies a las 19 horas y comercio tradicional 20 horas.

Prevención

Por otra parte Beliz manifestó que “es necesario reforzar las medidas de prevención y cuidado para resguardar la salud de todos los trabajadores y la comunidad en general. Es por eso que solicitamos también que se realicen los controles pertinentes en toda la zona de actuación ya que no se están ajustando a los protocolos establecidos”.

“La falta de control en el ingreso a los supermercados, ingreso sin tapabocas, más de un integrante por grupo familiar, la no utilización de productos sanitizantes y la falta de distanciamiento, hacen que no se respeten los protocolos de cuidado y prevención de contagio del coronavirus, exponiendo de manera directa a los trabajadores a quienes representamos”, indicó el dirigente sindical.