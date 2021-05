El Gobierno suspendió las exportaciones de carne por 30 días y la decisión se tomó en las más altas esferas del Ejecutivo nacional y se estaría comunicando al consorcio ABC, el grupo de exportadores de carne de la Argentina.

En ese momento, Mario Ravettino, titular de ABC, están en Casa Rosada. En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández en C5N Fernández celebró que el país exporte carne, “pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil”.

El año pasado la exportación de carne vacuna llegó a las 900 mil toneladas, con ingresos por encima de los 2.000 millones de dólares y asegurando un alto porcentaje de la producción total de carne para que se comercialice en el mercado interno, con un consumo que está en los niveles más bajos de los últimos 100 años.

Hay que recordar que desde el Consorcio ABC, se había acordado con el Gobierno desde el pasado miércoles extender el acuerdo hasta el 31 de diciembre del corriente año, para ofrecer once cortes de carne vacuna a precios más bajos que el promedio del mercado, en 3.000 bocas de expendio de todo el país.

Los once cortes de mayor demanda están disponibles desde hoy y hasta el 31 de diciembre próximo en las grandes cadenas de supermercados de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar.

Además, la administración de Alberto Fernández había implementado una serie de medidas para controlar las exportaciones de carne vacuna, entre ellas la presentación de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportaciones de Carnes (DJEC), donde para las ventas al exterior de carne vacuna entró en vigencia desde el sábado pasado y a partir del mes próximo para la carne porcina, equina, ovina y aviar.

Nuevo conflicto con el campo

Si bien la medida estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, a cargo de Luciano Zarich y la información de las DJEC se dará por cumplida con la información brindada a la AFIP, la medida oficial señala en su artículo 3 que una vez ingresadas las DJEC “quedarán en estado pendiente mientras la Autoridad de Aplicación analiza el contenido de las mismas” y en el artículo 4 señala que “la Autoridad de Aplicación, “cuando lo considere oportuno o a solicitud de la Secretaría de Comercio Interior podrá requerir documentación respaldatoria a los operadores y/o información adicional a los distintos organismos públicos”.

A partir de ese momento, desde las entidades del campo advirtieron que el Gobierno podría cerrar las exportaciones de carne vacuna, algo que sucedió en el día de hoy. “Se confirmaron nuestras peores sospechas. El gobierno creó un mecanismo para prohibir, trabar, restringir, direccionar y manipular una por una las exportaciones de carne”, dijeron la semana los integrantes de la Federación Agraria Argentina.

Inflación

Ayer y tras su regreso de la gira por Europa, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al canal C5N donde habló del tema del aumento de los precios: “Me preocupa mucho el aumento de los precios, es inexplicable. Sinceramente no hay ninguna razón para explicar esos aumentos. Algunos están apurando su ganancia y están perjudicando a la gente”, dijo.

Y agregó: “Mi obligación es con los ciudadanos. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Las industrias alimenticias no tuvieron paritarias que le exigieron mayores ingresos. Quiero que el salario real de este año crezca. Lo único que ha pasado es que algunos han dicho ´aprovechemos el momento´. Quiero que todos ganen, pero que nadie pierda. Si uno gana mucho y otro pierde mucho, no es una sociedad, es una estafa”.