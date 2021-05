Con 10 jugadores, River se presentará para jugar ante Independiente SF

Este miércoles, por una nueva recha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOl Libertadores 2021, River Plate jugará ante Independiente de Santa Fé, con la participación de diez jugadores.

A los quince afectados con COVID-19 durante el fin de semana, se les sumaron esta semana cinco más, por lo que ante contar con hasta 32 jugadores en su lista de Buena Fé copera, se jugará con diez jugadores. CONMEBOL no autorizó sumar a los arqueros, así que un jugador de campo será el arquero.

Un “Millo” diezmado buscará una nueva hazaña

Un choque histórico será el que vivirá esta noche de miércoles River Plate, cuando por una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021, se presente a afrontar su encuentro ante Independiente Santa Fé con diez jugadores.

A los quince casos positivos de coronavirus qua durante el fin de semana se confirmaron y que no les permitieron afrontar el “Superclásico” el pasado domingo, se les sumaron este lunes otros nuevos cinco positivos, entre ellos jugadores importantes como Leonardo Ponzio.

De esta manera, entonces fueron diez los jugadores que quedaron disponibles para “el Millo”, teniendo en cuenta el listado de los 32 jugadores que forman parte de la lista de Buena Fé para afrontar Copa Libertadores. Con 20 bajas en total por COVID y otros dos por lesión, el equipo que dirige Marcelo Gallardo le quedó diez futbolistas para jugar por la fecha copera de este miércoles.

Ante esta situación, el conjunto riverplatense había solicitado a CONMEBOL autorización para incorporar a dos arqueros, Leo Díaz y Agustín Gómez, pero el ente futbolístico sudamericano rechazó el pedido y no solo no podrán jugar los arqueros, sino que deberán cumplir esa función algún jugador de campo.

Al cierre de esta edición, entre Lecanda y Jonathan Maidana, eran los elegidos para custodiar el arco, completando el inicial Casco, Lecanda o Maidana, Martínez, Pinola; Álvarez, Peña Biafore, Paradela, Angileri; Carrascal; Fontana.

El cotejo ante Independiente Santa Fe, se jugará este miércoles a las 21 horas en el Estadio “Monumental”.

Testeos negativos en Boca

Luego de conocerse los nuevos casos positivos del lunes en River Plate, Boca Juniors debió acelerar su realización de testeos, como así también en la previa de su juego por Copa Libertadores el jueves frente a Barcelona de Ecuador.

Este martes en la tarde se conoció el parte médico de la entidad “Xeneize” en la que se indica que “el plantel realizó los test PCR previos al partido de este jueves por la Copa Libertadores. Todos los jugadores dieron negativo y están a disposición para enfrentar a Barcelona de Ecuador”.

Fútbol – Copa Libertadores 2021

Fase de grupos

Programación miércoles

19 horas

Vélez Sarsfield – Unión La Calera

Sporting Cristal – Rentistas

21:00

River Plate – Independiente Santa Fe SA

Flamengo -Liga Deportiva Universitaria de Quito

Cerro Porteño – Mineiro

23:00

Deportivo Táchira – Always Ready

Deportiva América – Deportivo La Guaira