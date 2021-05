Campazzo, récord en ‘robos’ en la caída ante los Lakers

Los Denver Nuggets cayeron este lunes ante Los Ángeles Lakers, en uno de los últimos juegos de la Fase Regular de la Temporada de la NBA, por 93 – 89.

El base argentino Facundo Campazzo, fue inicial y parte importante en el juego de su equipo, aportando 8 puntos, 8 asistencias y llegando a 5 robos, superando su record. Pese a la caída, un resultado rival le permitió a los de Colorado, asegurar su clasificación a los Playoffs de la Conferencia Oeste.

Los Nuggets no pudieron con los campeones

Los Nuggets estuvieron cerca, pero no pudieron vencer a los Lakers en el Staples Center y perdieron 89-93, en uno de los últimos juegos de la fase Regular de la presente Temporada de la NBA.

El jugador argentino Facundo Campazzo, aportó en el juego de su equipo, siendo inicial y jugando más de 30 minutos, con importancia en ataque pero sobre todo en defensa, incluso logrando cinco robos, número que fue su máxima de la temporada.

“Facu”, cerró su planilla personal con 8 puntos (3/6 en tiros de campo, 1/4 en triples y 1/2 en libres), 4 rebotes, 8 asistencias, 5 robos, 2 pérdidas y 3 faltas en 36:44 minutos.

El partido arrancó discreto, con dos equipos apostando al ritmo lento y decidiendo poco a poco sin sacarse muchas diferencias. Facundo Campazzo no pudo impactar en el sector anotador hasta el segundo cuarto y los Nuggets se fueron al primer descanso al frente por una leve diferencia en el Staples Center (24-20).

En el segundo periodo llegó lo mejor de Campazzo, quien hizo jugar al resto (3 asistencias) y le imprimió su energía de siempre a la defensa, doblando balones y provocando pérdidas (2 robos) para anotar en transición.

No obstante, Anthony Davis continuó sintiéndose más cómodo que nunca en los últimos partidos y, junto con un buen ingreso de Marc Gasol, los Lakers lograron dar vuelta el resultado al término del cuarto (42-45).

Denver fue sintiéndose más cómodo a partir del último cuarto, con Campazzo defendiendo a un nivel impresionante (forzó 5 que fueron su récord personal en la NBA) y con Porter anotando como nunca lo había hecho antes en el partido (9 puntos). Sin embargo, los Lakers continuaron anotaron y se mantuvieron al frente hasta el final, cuando Facundo tuvo la chance de anotar un triple para achicar la brecha, pero una tapa de Davis puso fin al intento y los Lakers se fueron con el triunfo (89-93).

Este miércoles, habrá nueva presentación de “Facu” y los Nuggets, que se medirán frente a los New York Knicks, cotejo que también contará con televisación de ESPN3 desde las 22 horas.