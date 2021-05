Blotta con complicaciones

El pasado fin de semana se disputó una nueva programación del Campeonato de automovilismo de Turismo Nacional, categoría en la que la Renzo Blotta es el piloto representante de Chubut.

La competencia, en su 3° Fecha, tuvo lugar en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde no pudo cumplir una buena performance el joven comodorense que terminó séptimo en la clasificación final.

Una 3° Fecha difícil para el comodorense

Durante el fin de semana anterior, se disputó en Paraná, Entre Ríos, la 3° Fecha del Campeonato 2021 del Turismo Nacional donde tuvo como protagonista al piloto sureño Renzo Blotta.

Si bien se arrancó con muy buenos registros, a lo largo de transcurrir las tandas y las clasificaciones el fin de semana se fue complicando: “tuvimos un gran primer entrenamiento y segundo, luego vino la primer clasificación en la cual no salimos porque estaba lloviendo y la segunda clasifica iba a ser con piso seco, de esa manera decidimos con el equipo guardar el auto para la misma”, indicó le jovencito de Comodoro Rivadavia.

La segunda clasificación se realizó en sábado con piso seco: “teníamos muchas expectativas para la segunda clasificación, pero no tuvimos suerte, se nos complicó en el tránsito de la misma y perdimos la vuelta de la goma y quedamos en la posición diecinueve lo que nos ponía en el puesto siete para largar en la primer serie”, sumó Blotta.

Renzo corrió la primer serie donde cumplió una gran y atractiva carrera: “largamos muy bien la serie, en los primeros metros nos metimos terceros largando desde el cajos siete, de ahí en más nos dedicamos a correr hasta que nos mostraron el cartel de última vuelta. Nos quedó el hueco en el frenaje de la curva y nos metimos, fricción de por medio pero logramos por unos metros estar segundos, después un descuido mío doble dejando la puerta abierta como se dice en el entorno y perdí varios lugares”, explicó.

“Cuando recuperan el segundo lugar, me dejan sin pista y tuve que levantar mucho para no caerme a la tierra ahí me pasaron varios autos y termine quedando séptimo”, puntualizó.

Lamentablemente la final lo dejó sin puntos al piloto de Chubut tal como él lo cuenta: “largamos muy bien la final en mitad de circuito ya estábamos decimos, un toque nos tiro afuera y quedamos en la posición treinta. Tuvimos que remontar mucho pero veníamos con muy buen ritmo hasta que sentí un ruido extraño en el motor y me tire afuera y lo pare para no romperlo, desgraciadamente se tiro a agarrar y nos quedamos con las manos vacías pero contentos por la gran experiencia que logramos ese fin de semana”.

Por último, Renzo Blotta comparte sus agradecimientos a todos quienes lo acompañan en su performance en la categoría nacional, al decir que “el esfuerzo es muy grande, gracias a mis sponsors hoy estamos en esta gran categoría, agradezco a mi equipo GR Competición, a mi motorista que ya se encuentran trabajando en un nuevo impulsor para encarar Buenos Aires Esteban Pou, Hugo Mazzini mi ingeniero de pista que la verdad me dedica mucho tiempo y me llena de su experiencia para seguir mejorando”.

Sumando a la vez “a mi viejo un incansable, a Mariano Ingolotti y su familia a la mía y a los medios de comunicación, a todos mil gracias”, cerró Blotta.