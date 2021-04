Trotta, pero no camina

Tras la reunión por videoconferencia que mantuvo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta con los ministros de las 24 jurisdicciones educativas, las críticas no tardaron en llegar. “No están en duda las clases presenciales porque no hay evidencia que muestre que la suba de casos esté relacionada”, dijo Trotta a la prensa tras el encuentro. La ministra Florencia Perata de Chubut, también participó de la reunión virtual y aseguró que se acordó continuar con la presencialidad. Sin embargo, padres y docentes hicieron visible su rechazo en redes sociales. En los grandes centros urbanos, advierten que el aumento de contagios, sí estaría asociado a la circulación de niños y docentes. En tanto que en Chubut el reclamo es para que se cumpla la presencialidad de manera efectiva. Padres Organizados en diversos puntos de la provincia sostienen que la virtualidad no funciona. La mayoría de las localidades del interior, tienen problemas de conectividad y la presencialidad no está garantizada. En 30 días menos de un 30% de los estudiantes habrían vuelto a las aulas en la provincia. Trotta como garante de la Educación en Chubut, no estaría teniendo éxito.