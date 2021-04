El 5 de abril, venció el artículo que determina el presupuesto y el Fondo en la denominada Ley Ovina. Se trata de la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina que fue creada en 2001 y prorrogada por diez años el 5 de abril de 2011. Los productores piden que se prorrogue la Ley para garantizar los fondos que permitan el acceso a los Aportes Reintegrables o No Reintegrables que establece la norma. El Gobierno asegura que se ha autorizado la distribución de los fondos, pero sin la Ley toda la operatoria depende de la buena voluntad del Ejecutivo.

Desde el sector productivo advierten que, sin Ley Ovina, se augura una debacle productiva porque en Chubut, quienes se dedican al ganado ovino no cuentan con ningún otro beneficio para el sector.

Javier Trucco, vicepresidente de la Federación Rural de Chubut, dialogó con AzM Radio y explicó que la Ley nació como un instrumento para la recuperación de la ganadería ovina, para contribuir a repoblar los campos, “pero en la práctica sirvió para mantener lo que había”, lo que resulta fundamental acceder a los créditos, “fue una buena herramienta para auxiliar a los productores”, dijo Trucco.

Presupuesto

Desde el Gobierno de Chubut se informó este miércoles, que hubo una reunión de la Comisión Asesora Técnica de Ley Ovina en la que se autorizó la distribución de fondos para la asignación de créditos a otorgarse como Aportes Reintegrables y No Reintegrables, destinados a la aplicación de Ley Ovina.

Aun si esto supone que se ha resuelto la situación presupuestaria para 2021; si no se actualiza la Ley aprobada en 2001, o se vota una nueva Ley -como plantean varios diputados-, el sector ovino va camino al desastre.

La Mesa Ovina Nacional, confeccionó un Anteproyecto de Ley para modificar la antigua Ley 25.422. Sin embargo, el tema no parece estar entre las prioridades de la Cámara Baja. “Hay varios proyectos presentados, pero no se ha tratado nada”, dijo Trucco en alusión a las iniciativas legislativas que buscan promover la actividad.

La propuesta de los diputados se basa en el trabajo que realizó la Mesa Ovina Nacional, que requiere, entre otras medidas, una actualización presupuestaria de 1.500 millones de pesos anuales para la economía regional argentina.