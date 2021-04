Nueva derrota para “La Banda”

Por 2 a 0, Guillermo Brown cayó el pasado sábado ante Defensores de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, por la 5° Fecha de la Primera Nacional.

Borrego y Lugones marcaron los tantos del “Dragón”, mientras que “la Banda” tuvo la chance de descontar desde el punto del penal a través del ejecutado por Gonzalo Bazán yéndose su disparo por encima del travesaño. Asimismo, el árbitro del encuentro Carlos Córdoba anuló un gol que había marcado en contra de su valla un defensor local.

Brown no lograr recuperarse y cayó ante Defensores

No hubo recuperación desde los resultados para Guillermo Brown el pasado sábado, cuando por la 5° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional, los portuarios cayeron por 2 a 0 ante Defensores de Belgrano.

Ene l cotejo disputado en el Estadio “Juan Pascuale” del barrio de Núñez, los brownianos mostraron cambios en el esquema de juego y en los nombres que lo integraron, en búsqueda de concretar una mejor propuesta futbolista y desde allí poder concretar un resultado que le permita sumar puntos.

Tras un primer tiempo parejo, aunque sin grandes claras situaciones de gol para uno y otro equipo; la segunda parte lo tuvo al “Dragón” rápidamente poniéndose en ventaja, cuando a los 6 minutos Elías Borrego, desde un tiro libre, abrió la cuenta para los comandados por Gastón Esmerado.

Ante un Brown que debía recuperarse y no tenía claridad para lograrlo, a los 21 minutos, Alejandro Lugones extendió el anotador para los locales.

Cuesta arriba se hizo para los dirigidos por Marcelo Broggi, que llegaron, a través a de lo producido por Lautaro Parisi, acompañado por Gonzalo Bazán y por las subidas que pudieran darse desde los laterales por Guillermo Ferracuti y Leandro Lacunza. De hecho, desde un centro enviado por Lacunza, llegó el tanto en contra que marcó un defensor del “Dragón” pero que el árbitro del partido Carlos Córdoba no cobró, retrotrayendo la jugada y marcando un tiro libre a favor de los capitalinos.

“La Banda” lo buscó, y consiguió un penal a los 32´, pena máxima que ejecutó Gonzalo Bazán y que, en su definición, su remate se fue por encima del travesaño.

No alcanzó para el equipo de Broggi que, si bien mostró mejorías, ante el ingreso como inicial de Bazán y lo aportado por el jovencito Samuel Hernández y el siempre rendidor Parisi, no pudo descontar ni tampoco empatar para traerse siquiera un punto.

Como local, le próximo domingo

Renovación de posibilidades tendrá el equipo browniano el próximo domingo, cuando por la 6° Fecha sea anfitrión de Santamarina de Tandil.

El partido, a jugarse el domingo, será desde las 16 horas en el Estadio “Raúl Conti”.