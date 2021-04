Marcia Largura se recuperó y se subió al podio en Villa La Angostura

La ciclista comodorense Marcia Larrauri compitió el pasado fin de semana en la 2° fecha del Abierto Argentino de Cross Country de Mountain Bike que se desarrolló en Villa la Angostura, Neuquén.

En esa prueba, cometió un error en el inicio que la dejó en la última colocación. Sin embargo, pudo remontar y, al igual que el año pasado, obtuvo la segunda posición en la categoría Damas Master A.

2° puesto en el Argentino de Cross Country

En el circuito Arriabata del Cerro Bayo, 9 kilómetros al noreste de Villa La Angostura, el domingo 25 de abril se corrió la 2da fecha del Abierto Argentino de Cross Country (XCO).

La prestigiosa competencia fue parte del calendario nacional de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (F.A.Ci.Mo.) y sirvió como antesala del Campeonato Mundial MTB Master que se hará en abril del próximo año.

Marcia Larrauri representó a Comodoro en la categoría Damas Master A, que se disputó a 3 vueltas y con un star lap agregado. El recorrido fue de 3,5 kilómetros y casi 200 de altimetría por vuelta.

La ciclista tuvo un buen comienzo: «Largué bien, fue la primera vez que largué en punta y logré acomodarme adelante. Cuando llegamos a la zona de descenso del bosque alcanzo a entrar primera con bastante diferencia».

Sin embargo, cuando no había llegado al kilómetro 5 de la carrera y tras un repecho de subidas y bajadas, cometió una equivocación y puso mal los cambios: «se me salió la cadena y no pude acomodarla enseguida, me corrí a un costado, tuve que dejar pasar a todas las chicas y perdí mucho tiempo», comentó.

A partir de ahí empezó ‘otra carrera’ para Larrauri, quien tuvo que remontar desde el fondo. «No fue la carrera que esperaba porque en la primera vuelta tuve muchos nervios para volver a posicionarme, fue media vuelta de salirme todo mal. El hecho de quedar rezagada hizo que las competidoras de adelante se bajaran de las bicis y tenía que bajarme con ellas a caminar en las subidas, porque no había lugar de sobrepaso», remarcó.

Y agregó: «Hasta que me pude acomodar, empecé a recuperarme y remonté hasta el segundo puesto. No fue una falla de la bicicleta, fue una falla mía por poner mal un cambio, son cosas que pueden pasar. Me costó mucho remontarla porque había arrancado muy bien y con lo que pasó me puse mal, me encaminaba para conseguir algo mejor».

A pesar de todas las dificultades, Marcia Larrauri se mostró contenta con el resultado y cerró sosteniendo «que hay cuestiones para mejorar, los nervios jugaron en contra y ya sabemos en qué tenemos que trabajar para el mundial del año que viene».