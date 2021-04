Inquilinos en Chubut: Afirman que un 20 por ciento es trabajador informal

Un relevamiento realizado por el Sindicato de Inquilinos de Chubut, expone que, en el mes de marzo 2021, aumentó el porcentaje de personas que alquilan y son trabajadores informales. Se trata del 20% encuestado, es decir un 4% más que en el relevamiento realizado en enero último.

El objetivo de la encuesta, afirman Inquilinos de Chubut, “es obtener datos fidedignos de la situación habitacional que atraviesan las familias inquilinas en la provincia de Chubut, en relación a la calidad de vida en medio de la actual crisis social, económica, institucional y sanitaria”.

De acuerdo al informe, se observa que un 32 por ciento de los encuestados, trabaja en relación de dependencia, un 26 por ciento, declara ser trabajador del Estado Provincial. En tanto que un 20% se sostiene económicamente de trabajos temporales y/o changas, trabajo no formal, valor que ve en crecimiento respecto de la encuesta del mes de enero 2021 en un 4 por ciento”.

Asimismo, revelan que “un dato no menor, es que 12% de las trabajadoras y los trabajadores que participaron en la encuesta de inquilinos del mes de marzo declaran que se desempeñan en más de dos ámbitos laborales, hasta tres. Este 12% de personas que tiene más de 2 trabajos para llegar a fin de mes está representado por mujeres en un 83%, el resto son hombres”.

Un 34 por ciento de las personas encuestadas sufre del atraso en el pago de haberes, y solo un 4 por ciento de estos, no son empleados del Estado Provincial.

El muestreo incluyó a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Lago Puelo, Epuyén, y El Maitén, entre 1 y el 15 de marzo de 2021.

Ingresos y servicios

Abordado el nivel de ingresos total en los hogares inquilinos de la provincia de Chubut, según la muestra para el mes de marzo, “nos encontramos con sueldos muy dispares. Donde el 74% cobra menos de $60.000 y el 26% desde $61.000 hasta más de $100.000”, indica el informe de Inquilinos Chubut. En cuanto al impacto de la crisis económica, social y sanitaria actual, “que ha devenido en crisis habitacional y ha sumergido a los hogares inquilinos en distintas formas de endeudamiento, sin incluir préstamos. Se observa que el 17% de las personas encuestadas deben varios meses de alquiler y están pagando en cuotas los meses que adeudan. Respecto a la relación con los servicios básicos, nos encontramos con que 33% de la muestra se vio afectada en cuanto al uso y pago de servicios. Existiendo un 26% de estos, que pagan servicios refinanciados y/o aún no pagaron los servicios del mes en curso”, e incluso dieron de baja el servicio de Internet.