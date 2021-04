Florencia Chagas estará en el Draft de la WNBA

Este jueves en la noche argentina, se realizará una nueva edición del Draft de la WNBA, la mejor liga del mundo en la rama femenina del deporte de “la naranja”.

En las últimas horas previas al evento, ingresó a los nombres a elegir, la joven base de la Selección Argentina, Florencia Chagas. Tres equipos son los que solicitaron que la sumaran a la elección.

Una argentina con chances de llegar a la WNBA

Horas previas a la realización del Draft 2021 de la WNBA, se incluyó a una basquetbolista argentina dentro de las posibles a seleccionar, como es el caso de la joven Florencia Chagas.

El evento, en el cual las franquicias estadunidense de la principal Liga del básquetbol del mundo evalúan y seleccionan jugadoras para integrar sus plantillas, se realizaba el jueves al cierre de esta edición alrededor de las 20 horas de la Argentina.

Al parecer, son tres los equipos que solicitaron a la organización, la inclusión de la basquetbolista argentina, entre las que Indiana, New York o Connecticut.

De esta forma, la base-escolta de la Selección Argentina, a sus 19 años, aceptó ser incluida dentro de las nominadas a seleccionar luego de ser sondeada por diversos clubes.

Todo comenzó el miércoles, donde tres equipos demostraron interés y le pidieron a la WNBA que interceda, para que Florencia cambie de idea y coloque su nombre dentro de la lista de elegibles.

A contra reloj, y analizando las posibles ofertas, junto con su agente de WNBA, Chagas aceptó ir en este Draft, sin tener una certeza real sobre si será efectivamente elegida o no esta noche.

A la vez, Florencia, jugadora del Familia Schio de Italia, sería invitada a realizar una serie de entrenamientos y pretemporada con varias franquicias, para de esa manera estar constantemente activa y tenida en cuenta por los participantes en esta Liga.

De hecho, fuentes estadounidenses indican que Indiana, New York o Connecticut, son los que posarían los ojos en la joven de 19 años surgida de Casa de Padua, en Buenos Aires.

«Voy a poner mi nombre porque hay tres interesados y si bien no hay nada seguro, es una posibilidad que vamos a tomar», contó Chagas al área de prensa de la CABB sobre la única vez que una jugadora se puede presentar al draft.

Su agente WNBA y ella resolvieron sobre la hora ir en esta edición.