“Flor” Chagas elegida por Indiana y con destino WNBA

La basquetbolista argentina Florencia Chagas, fue finalmente elegida en el Draft de la WNBA este jueves, por el equipo de Indiana Fever.

De esta forma, la joven de 19 años traza su destino en la máxima liga del básquetbol mundial.

Sueño de WNBA para la histórica Chagas

La base – escolta de la Selección Argentina, Florencia Chagas, fue elegida este jueves por Indiana Fever en el Draft de la WNBA, haciendo historia para el básquetbol nacional por ser la primera deportista seleccionada en este evento.

Indiana usó el pick 31 del Draft para quedarse con los derechos de la escolta argentina, que la seleccionó en el puesto #7 de la tercera ronda. “Flor” se destaca desde hace varios meses en Italia, jugando para el Familia Schio de Empoli.

Vale destacar que Florencia, se inició en Casa de Padua, un club del Oeste en el que cuentan que, con 12 años, jugaba con varones más grandes, para pasar luego a Vélez, Indios de Moreno y .

Alcanzó popularidad en un campus internacional en Bahamas, en 2017, cuando fue la MVP del All Star y empezó a recibir propuestas importantes de distintos países. Flor eligió Italia por sobre universidades de Estados Unidos. Tenía apenas 16 cuando aceptó la oferta del Familia Schio, uno de los clubes más poderosos de Europa.

Hoy en día, en el Familia Schio, promedia 9.3 puntos, 2.2 rebotes, 1.6 asistencia y 24 minutos en los 26 partidos que lleva disputados en Italia.

Hace tres años, Florencia Chagas logró el primer triple doble de la historia de un Mundial U17 femenino, al anotar 17 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en la victoria de la Selección Argentina frente España.

Vive su sueño

En dialogo con el área de prensa de la CABB, la argentina Florencia Chagas indicó que “esto es una locura, el teléfono me explota. Me felicitaron desde Bizarrap hasta Pedro Alfonso, pasando por Justin Holiday, el jugador de los Pacers… Ni hablar de Facu (Campazzo). Apenas dormité una hora. Aún no caigo, no lo puedo creer. Tengo tantas cosas en la cabeza…”.

“Fue muy emocionante, sobre todo cuando vi a mi papá y mamá explotar de alegría…”, comentó la jovencita de 19 años, agregando que “hasta ayer a la tarde no me iba a anotar en el draft, pero cuando terminé de jugar, me llamó mi agente en la WNBA y me dijo que el panorama había cambiado mucho. Me contó que había tres equipos interesados pero que uno, incluso, me había puesto en una lista corta que además necesitaba que firmara una autorización para que la WNBA pudiera usar mi imagen durante la transmisión del draft. Me dijo que no había certezas, pero que era una oportunidad que teníamos que aprovechar”, detalló.

Esa franquicia era justamente Indiana Fever, la que la terminaría eligiendo en el puesto N° 31 (#7 de tercera ronda): “eso fue tremendo, me dio más ilusión pero también nervios. No había seguridad de que me seleccionaran, porque la WNBA está hecha para las americanas, eligen a pocas extranjeras y el draft, además, es un dominó de fichas que puede darse a favor o en contra. Yo tuve suerte, se dio cómo esperaba Indiana y me eligieron. No puedo estar más feliz, estoy soñando con los ojos abiertos”, contó con emoción.

Sobre las emociones sentidas, aseguró que “sobre todo se me cruzaron cada paso que di en mi carrera, desde mis inicios, pero sobre todo los más difíciles, cuando tomé la decisión de dejar mi casa a los 16 años para venirme a vivir a otro continente, a otro país, con otro idioma”, recordó la base – escolta de la Selección.

“Viví cosas difíciles, la pasé mal, pero nunca aflojé. Sabía lo que quería, cuál era mi objetivo… Tuve claro que debía aguantar y seguir, aunque estuviera triste o mal… Y salí adelante y hoy también soy lo que soy y vivo lo que vivo porque pude superar aquellos momentos. Por eso también estoy feliz y orgullosa, por haber tomado cada decisión y aguantado los momentos difíciles”, finalizó Florencia Chagas.