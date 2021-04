En doble suplementario ganaron los Nuggets

Este lunes, en una nueva presentación de la Temporada 2021 de la NBA, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo vencieron en doble definicion en suplementario a sus pares de Memphis Grizzlies.

Fue por 139 – 137, con el base argentino siendo inicial en el equipo ante la baja por lesión de Jamaal Murray. El cordobés, aportó 3 puntos, 2 asistencias y 2 robos en 35:06 minutos de juego.

Triunfo trabajado de los Nuggets

Los Denver Nuggets terminaron quedándose con la victoria en doble suplementario ante los Memphis Grizzlies 139-137, gracias a un gran cierre de Nikola Jokic y con el argentino Facundo Campazzo como inicial, quien aportó 3 puntos, 2 asistencias y 2 robos.

Denver entró completamente pálido al partido, a pesar de ser el equipo local. Perdió pelotas, no controló en defensa y estuvo errático e indeciso en ataque, siendo solo sostenido por Barton, quien anotó los 13 primeros puntos del equipo. Memphis aprovechó la situación y se escapó en el marcador para irse al frente al término de los 12 minutos iniciales (35-27).

El mismo paradigma continuó en el segundo cuarto, con Campazzo ingresando de titular, pero sin ser determinante (no anotó en la primera mitad y falló sus cuatro intentos de campo). Además, las pelotas perdidas seguían siendo un factor (15 en los dos cuartos iniciales) y solo un buen cierre de Jokic mantuvo con vida a los Nuggets (60-56).

En el tercer cuarto se le abrió el aro a Campazzo y logró anotar un triple, con los Nuggets también despertándose y llegando con toda la esperanza al final. Allí cinco puntos de Barton y dos de Jokic fueron suficientes para que el partido se vaya a la prórroga, en donde la definición tardó en concretarse.

Nueve puntos seguidos de Morant le permitieron a Memphis sacar cinco en el suplementario (125-120). No obstante, en la anteúltima jugada fue otra vez Barton el que anotó un triple para empatar el juego y luego Ja no pudo en la acción definitiva, por lo que el partido tuvo un segundo tiempo extra (125-125).

Presionando los primeros dos segundos, descomprimiendo luego y volviendo a asfixiar después de la mitad de cancha. Esa fue la receta de Campazzo y los Nuggets en defensa para desgastar a Morant. Adelante Jokic otra vez se vistió de héroe y anotó constantemente para que los Nuggets finalmente puedan decidir el partido y llevarse la victoria (137-139).

Rumbo a Oklahoma

Por su parte, el alero santiagueño Gabriel Deck, emprenderá viaje a Estados Unidos este miércoles 21, rumbo a su nuevo equipo como lo serán los Oklahoma City Thunder. Luego de anunciarse su incorporación, “El Tortu” esperó por la resolución de cuestiones administrativas y tal como fue informado por su equipo de prensa “Team Tortu Deck OK”, este 21 viajará hacia su nuevo sueño, el de ser un jugador NBA.

Allí, deberá cumplir unos 7 días de aislamiento por protocolo COVID-19, para posteriormente, esperar incorporarse a su equipo y sumarse a los entrenamientos en vistas a jugar algunos juegos en lo que le resta de Temporada al equipo “trueno”.