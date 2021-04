Docentes de Chubut se movilizarán el 27 y 28 de abril

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) convocó a dos jornadas de lucha para el 27 y el 28 de abril, en «defensa de la escuela pública» y en «repudio a la criminalización de la protesta social».

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman, anticipó que la semana próxima habrá movilizaciones del gremio contra la “criminalización de la protesta”, ante citaciones judiciales hechas a trabajadores de la zona sur por reclamos del 2018 y 2019.

En este sentido, también se refirió a la reunión paritaria de este miércoles con el Gobierno provincial, donde consideró que “no hubo respuestas” y la consideró “una burla porque ellos pidieron esta fecha”.

Es en este sentido que se evaluarán en los próximos días, junto a los demás gremios docentes, acciones ante este contexto. Goodman repasó que “en relación al primer punto, sobre la deuda con los rangos 3 y 4 –desde el Ejecutivo informaron que- en mayo se estará en condiciones de plantear y decir cómo cancelan”.

Dos jornadas de protesta

el gremio docente había convocado a una reunión del Consejo Directivo Provincial para que las seis regionales definan los pasos a seguir ante la falta de respuesta del Estado Provincial sobre la regularización de haberes.

Así, el Consejo Directivo Provincial de ATECh resolvió realizar jornadas de protesta el 27 y 28 de abril en todas las localidades de la provincial.

Se indica a los docentes que se movilicen que se respete el distanciamiento social, el uso de tapabocas y de alcohol en gel.

A los reclamos se suma el cumplimiento del protocolo sanitario dentro de las escuelas, y la posibilidad de discutir un ajuste salarial.

Las demandas

«Reclamar no es delito. No a la criminalización de la protesta social», es una de las consignas con las que la Atech anunció las medidas.

El Consejo Directivo Provincial reclama «por infraestructura escolar. Contra el ajuste en Educación. No al cierre de cursos. Por el cumplimiento del protocolo. Por recomposición salarial y pago total de la deuda con trabajadores y jubilados», plantearon en la convocatoria.