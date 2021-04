Brown visita a Almagro el próximo sábado

El próximo sábado, por la 7° Fecha del Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown visitará a Almagro. El cotejo, se jugará desde las 15 horas y contando con el arbitraje de Jorge Broggi.

Se juega la 7° con árbitro para Brown

El plantel de Guillermo Brown, luego del empate ante Santamarina de Tandil el pasado domingo por la 6° Fecha en el Estadio “Raúl Conti”, reanudó sus entrenamientos enfocados en su próximo encuentro, el del sábado venidero ante Almagro.

Por la 7° programación del Torneo de al Primera Nacional, por la Zona B, “La Banda” ya tiene no solo día, sino también el horario de las 15 horas para medirse ante su par tricolor en un cotejo que contará con el arbitraje de Jorge Broggi.

Broggi, será secundado por Mariana De Almeida y Guido Córdoba, en tanto que el Cuarto árbitro será Cristian Cernadas.

El conjunto browniano alista este juego pensando en conseguir la necesitada victoria para salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones, tras no registrar aun triunfos en lo que va del certamen.

Pese a una mejoría en lo futbolístico y en la creación de mayor cantidad de situaciones de gol, no se da la puntada final para concreción del tanto que lleve a sumar de tres puntos para los dirigidos por Marcelo Broggi.

Fútbol – Primera Nacional

Fecha 7

Agropecuario – Tigre

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Deportivo Maipú – Alvarado

Árbitro: Rodrigo Rivero

Temperley – Estudiantes (BA)

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro

Estudiantes (Río Cuarto) – Mitre (SdE)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Gimnasia (Mza) – Atlanta

Árbitro: Diego Abal

Dep. Riestra – Chacarita

Árbitro: Mariano Negrete

Belgrano – Nueva Chicago

Árbitro: Mariano González

San Martín (T) – Almirante Brown

Árbitro: José Carreras

All Boys – Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Lucas Novelli

Tristán Suárez – Instituto

Árbitro: Diego Ceballos

Ferro – Barracas Central

Árbitro: Ramiro López

Deportivo Morón – Independiente Rivadavia

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Güemes (SdE) – Atlético de Rafaela

Árbitro: Nazareno Arasa

Almagro – Guillermo Brown

Árbitro: Jorge Broggi

Santamarina – Brown (A)

Árbitro: Carlos Córdoba

Defensores de Belgrano – San Martín (SJ)

Árbitro: Adrián Franklin

San Telmo – Villa Dálmine

Árbitro: Sebastián Zunino