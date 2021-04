Se pone en marcha la fiesta náutica de Puerto Madryn

La Edición 2021 de la Regata “Copa de las Ballenas” comenzará a desarrollarse este jueves en la ciudad de Puerto Madryn desarrollándose en diversas clases que irán desde Optimist hasta Windsurf Foil.

Más de 100 son los inscriptos para este tradicional certamen organizado por el Club Náutico Atlántico Sud que contará con la participación de timoneles locales, provinciales más los llegados desde diversos puntos de la Patagonia.

Presentación oficial

La “Copa de las Ballenas” tendrá desde este jueves, el desarrollo de una nueva edición, más que especial será la 2021 que marcará la vuelta a la competencia náutica en la ciudad de Puerto Madryn tras un año pasado sin actividad oficial.

Esta Regata es tradicional en el calendario del Club Náutico Atlántico Sud, de hecho es la más importante dentro de su cronograma y para esta vuelta a las aguas, se trabajó de gran manera para poder hacer realidad la presencia de las más variadas Clases.

A las habituales clases participantes: Optimist Principiantes, Optimist Timoneles, Laser Radial, Laser 4.7, Laser Standard, Snipe, Pampero, Windsurf Open y Bic Techno 293, se suman este año el windsurf Fórmula Foil y veleros Cadet, una clase internacional embarcaciones a vela, que en esta oportunidad serán de la partida como resultado del interés de competidores de diferentes clubes de ser parte de la Copa de las Ballenas.

También se prevé que se dispute una regata de veleros cabinados de la flota local, segmento que también ha tenido un año de inactividad por las restricciones de la emergencia sanitaria, y ahora volverá al agua.

Este miércoles se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento del evento, en el Parador N°3, que tuvo como protagonistas a la organizador como presidente de la institución Fernando Terraza, su par dirigente Santiago Arnoldi, el Secretario de Cultura, Educación y Deportes municipal Diego González, el Subsecretario de Deportes Gustavo Di Módica, el deportista Santiago Aroz y autoridades de Prefectura Naval Argentina que coordina en cuanto a seguridad.

Este jueves, la actividad comenzará a las 11 horas, con el acto de Apertura que contará con la participación de la Banda de la Policía; con palabras de autoridades que se referirán al respecto.

A las 13 horas se espera comenzar con las regatas en sus diversas clases, en las canchas que estarán diagramadas a lo largo de las aguas del Golfo Nuevo entre el Muelle Luis Piedrabuena y Punta Cuevas.

Misma modalidad se proseguirá el viernes (aunque se tendrá muy en cuenta lo que indique el pronóstico, que hasta el momento de lluvias), para seguir el sábado que si no hay imponderables, llegará a su fin. Si no, de ser necesario, se correrá también el día domingo.

Aroz, el talento local que pisa navega fuerte

Uno de los participantes locales que tendrá esta Edición 2021 de la Copa de las Ballenas, será el jovencito Santiago Aroz, quien a sus 16 años de edad, ya se destaca en diversas competencias a nivel nacional, como ocurrió en el último Selectivo en Mendoza.

En dialogo con El Diario WEB, Aroz indicó que “estoy muy emocionado or estar en este Torneo nuevamente, competiré en Foil Sub19. Es una categoría muy buena. Venia navegando en BIC. Como dentro de unos años deja de tener clasificaciones a Mundiales y Sudamericanos de la FAY, surgió el Foil y esta clase dominó todos los certámenes. También estaba RCX que estaba en todos los mundiales. Por eso me pasé a Foil, porque puede llevarme a certámenes internacionales”.

En cuanto a sus próximos objetivos, el joven destacó que “en diciembre está el Sudamericano en Chile. Sueño con representar al país en Juegos Olímpicos y en certámenes importantes”.

Su última competencia, fue hace días atrás en Mendoza, donde cumplió una buena actuación: “el Selectivo de Mendoza era para el Selectivo de Mayores en Colombia. Para los Juveniles, fue regatas entre nosotros. Los mayores se jugaban la clasificación al Sudamericano. Entre los juveniles, quedé cuarto”.

Todo este gran logro, Santiago pudo hacerlo con un equipo hibrido, muye lejano de ser el óptimo e indicado para correr en Foil. Así y todo, se ubicó dentro de los primeros lugares. Sobre esto, el adolescente aseguró que “los primeros dos puestos en el torneo de Mendoza, tienen el equipo como debe ser, la tabla y la vela. Por eso le sacaron el mejor rendimiento a sus equipos. Yo, como tengo un hibrido, tengo una tabla de carbono que si bien es liviana, no es la que va. La vela es otra, empuja diferente. Son equipos diferentes en todo”

Vale destacar que semanas atrás, se realizó en Puerto Madryn una fecha del Campeonato Argentino de Windsurf Foil, evento en el cual Santiago Aroz fue representante madrynense. Al respecto, comentó que “del Campeonato Argentino en Puerto Madryn estuve participando, quedé 1° en Sub19 y 4° en la General”. “Ese evento tenía a Reutemann, Raúl Saubidet, sus hijos, estaban los mejores. Tener a los mejores fue como venir a entrenar en el patio de mi casa, porque los tenia a dos pasos, en la playa”, agregó.

Sin embargo, siendo uno de los anfitriones en esta Copa de las Ballenas 2021, lo tienen al joven Santiago Aroz planeándose ser el mejor en su categoría: “mi objetivo en la Copa de las Ballenas es que quedar primero. Tengo confianza. En el 2200 estuve medio bajón porque no tuve competencia. Ahora estoy muy feliz de volver a correr en mi casa”.