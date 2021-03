La AFA suspendió al presidente del Tribunal de Ética tras acusar a Cristina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió en las últimas horas al fiscal federal Raúl Pleé como presidente de su Tribunal de Ética, por incompatibilidad de cargos, y designó provisoriamente en su lugar al vicepresidente de ese órgano, el abogado Antonio Bustamante. La resolución fue adoptada en una reunión consultiva de urgencia entre los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad, tras “comprobarse que Pleé mantiene su condición de socio y dirigente de Boca Juniors”.

La decisión llamó la atención. Es raro que nadie se diera cuenta antes de que Pleé es socio de Boca Junior. Justamente ayer Pleé había participado de la audiencia ante Casación, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó el cierre de la causa dólar futuro, en donde está procesada, y advirtió que el Poder Judicial está “podrido”. Pleé se opuso al planteo de las defensas, que ahora está siendo evaluado por la Cámara de Casación. Enterados de la noticia, desde el kirchnerismo negaron cualquier vinculación con el tema.

A Pleé nadie lo llamó para notificarlo de esta situación en la AFA. Incluso, dicen, creyó que se trataba de una “fake news”. “No tenía la menor idea, jamás me preguntaron nada, no fui notificado y no sabía que la AFA hacía reuniones por la noche”, dijo Pleé.

“De confirmarse la veracidad, le mandaré una carta documento o una nota dirigida al presidente del comité ejecutivo indicando que ninguna de las causales a las que se refiere viola los estatutos de la AFA”, anticipó.

“¿Ser socio activo de un club? Los integrantes de todos los tribunales lo somos. Y haber integrado una comisión asesora ad hoc hace 14 años, que duró cinco meses y cumplió su cometido y que ya no existe más, no veo que constituya cargo directivo en los términos del estatuto de la AFA”, se quejó.

Esa comisión de seguridad fue creada durante la presidencia de Pedro Pompilio en Boca y tenía a otros integrantes de la Justicia: allí estaban –por ejemplo– los fiscales federales Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, el juez Ariel Lijo y el ex juez Guillermo Montenegro –hoy intendente de Mar del Plata–. También el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi.

Cuando se le preguntó por qué creía que esa decisión se había tomado ahora y de esta forma, Pleé respondió: “No lo sé, saquen sus propias conclusiones”. Y aclaró que “de ser cierto todo esto, no voy a tener ninguna voluntad de formar parte” de la AFA.