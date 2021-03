Familias piden no ser desalojadas del barrio Alta Tensión

El jueves por la mañana, personal municipal junto a efectivos policiales procedieron a desalojar una serie de terrenos ubicados en el barrio Nueva Chubut. Sin embargo, varias familias se resisten a dejar sus hogares ya que no tienen otro lugar dónde ir, además de que ya han construido parte de sus viviendas de material. Gonzalo Acuña, uno de los jóvenes vecinos del lugar, dialogó con El Diario y contó la realidad que están atravesando: «Yo estoy hace cinco meses, nunca se acercó nadie y por eso seguimos con la construcción».

Gonzalo destacó la buena predisposición de los policías durante el procedimiento, pero no dijo lo mismo de la Directora de Tierras, Vanesa Mattei: «Esa señora se comportó bastante mal con nosotros, en todo momento le hablé con respeto, pero ella me amenazó y llamó a la policía. Ellos se acercaron, vieron que estaba tranquilo y no pasó nada». Acuña contó que en varias de las familias que desalojaron ayer había mujeres embarazadas y que «con las topadoras les movían las casillas para que salgan y después se las tiraron abajo. A mi me amenazaban con que me iban a tirar la puerta abajo, que me iban a tirar todas mis cosas».

Gonzalo vive en ese lugar con su pareja y su hijo de apenas un año y explicó que, en el caso de que los desalojen, «no tengo dónde ir, me vine acá por necesidad. Yo no pido la tierra gratis, quiero que me lo den a pagar y tener un lugar para vivir, para estar con mi mujer y mi hijo».