En Chubut se registraron 97 nuevos contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud de Chubut, se informó que este martes se registraron 97 nuevos contagios de Covid-19 y se contabilizó un fallecido de días previos no informado en reportes anteriores.

En las últimas 24 horas, la localidad que más contagios sumó fue Esquel con 39, seguida del conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly que registró 30. Asimismo, Trevelin acusó nueve enfermos, Cholila y Corcovado cuatro, Río Senguer tres, y Lago Puelo, al igual que Cushamen, dos. Por último, Puerto Madryn, El Maitén, Gobernador Costa y Río Pico sólo informaron un nuevo contagio. El resto de las localidades chubutenses no han registrado nuevos contagios de coronavirus.

Asimismo, el reporte de este martes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut ascendió a 54.205. En tanto, hasta el momento se aplicaron 32.443 componentes la primera dosis y 6.515 de la segunda, en total, se aplicaron 38.958 dosis. Además, se indicó que el lunes 22 de marzo se aplicaron 1.488 dosis.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas horas se ha reportado un nuevo deceso por Covid-19: un vecino de Trelew, de días previos no informado en reportes anteriores. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 866 fallecimientos por coronavirus.

Por último, en relación a las personas que se han recuperado de la enfermedad, en las últimas 24 horas han recibido el alta unos 35 chubutenses. En la actualidad hay 665 casos activos de coronavirus en Chubut.