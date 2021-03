El Inamu crea un Banco Nacional de Música Independiente

El Instituto Nacional de la Música (Inamu) anunció la creación del Banco Nacional de Música Independiente, una herramienta que busca facilitar el acceso de los artistas autogestivos de todo el país a los medios de comunicación.

Se trata de una plataforma en la que los músicos independientes podrán cargar sus trabajos editados, la cual servirá de reservorio de contenidos al que podrán recurrir los medios para sus respectivas programaciones.

Esta creación apunta a ofrecer material a los medios en su obligación de contar con un mínimo de 30 por ciento de música nacional en sus grillas, del cual la mitad debe ser de artistas independientes, según lo establece el artículo 65 de la Ley de Comunicación Audiovisual.

“Muchas veces las radios no saben si determinada obra es independiente o no saben dónde pueden encontrar material de este tipo. Este banco de datos les acercará esta información”, detalló el presidente del Inamu, Diego Boris, a Télam.

Para acceder a esta plataforma, que no será de acceso público, cada medio de comunicación deberá registrarse, acto en el que se le entregará un código de acceso.

En tanto, los artistas de diversos géneros y distintos puntos del país podrán cargar sus obras, sus artes de tapa, toda la información que quieran respecto a su trabajo y hasta indicar tres temas de difusión, bajo la única condición de que sean dueños de sus derechos de comercialización, tras inscribirse gratuitamente en el registro del Inamu.

Según detalló Boris, las obras estarán agrupadas en la plataforma a partir del estilo musical, el año de edición o zonas geográficas, entre otras opciones, de modo de facilitar la búsqueda de los medios.

La iniciativa es un paso más en la campaña “Por más difusión de Música Nacional en los medios de comunicación”, que incluyó acuerdos con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI).

En el primero de los casos, se rubricó un convenio para que se fiscalice el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Comunicación Audiovisual; y en el caso de FA-Mi, para que se pueda utilizar su banco de datos en esta iniciativa.

“Con el inicio de la pandemia, se lanzó una campaña de concientización de lo importante que es que se programe música nacional en los medios, porque con la poca posibilidad de tocar en vivo, es una fuente de ingreso para los artistas a través del cobro de derechos intelectuales”, explicó el titular de Inamu.

“La difusión de la música nacional es muy importante porque es una de las variables que utilizan las entidades de gestión colectiva para distribuir los derechos intelectuales en la música: los derechos de autor, los derechos de intérprete y los derechos de productor fonográfico”, añadió.

Ante la evidencia del aumento del pago de derechos al producirse una mayor presencia de música nacional en las programaciones, la cancelación de shows en vivo por la pandemia de coronavirus en 2020 provocó una rápida reacción en el Inamu, que derivó en el inicio de una serie de activas campañas para la difusión de artistas independientes.

Entre ellas aparecen estos convenios con Enacom y FA-MI, como así también la puesta en marcha del ciclo “Unísono”, que se emite cada sábado por la TV Pública, que presenta artistas independientes de diversos géneros y distintos puntos del país.

“Estos son pasos que se dan para mejorar la realidad que, mucha veces, los medios con más llegada están condicionados fuertemente por la lógica de mercado. Sabemos que existe la payola, que es pagar para sonar. El oyente no sabe que está escuchando una publicidad encubierta”, describió Boris.

“En Estados Unidos es delito y hay importantes empresas discográficas condenadas por eso. Acá no es delito, por eso se instaló una cuota de música nacional e independiente», contó.

Por ello Boris insistió que «esto es un aporte más para que haya más circulación de música y la gente pueda elegir. Cuanto más canciones haya para escuchar, mayor libertad para elegir”. (Tèlam)