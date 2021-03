Chubut: Sólo el 23% de las escuelas tiene clases presenciales

El secretario General de ATECh, Santiago Goodman, advirtió que solamente el 23% de las escuelas chubutenses desarrolla el Ciclo Lectivo de manera presencial.

«La información oscila entre el 20% y el 23% de las instituciones educativas de la provincia que tienen presencialidad, lo cual no significa que estén funcionando al cien por cien», sostuvo en diálogo con AzM Radio.

Asimismo, Goodman planteó que «hay muchisimas instituciones en las que no necesariamente se han tomado más tiempo del que deberían, sino que han hecho un trabajo serio en términos del protocolo y armado de la burbuja, en el contexto de la realidad educativa» y agregó que «en muchas otras no están dadas las condiciones y no lo estarán en un tiempo corto de tiempo; no es que hay cuadrillas de obreros, de empresas tercerizadas u Obras Públicas que estén realizando tareas; todavía hay establecimientos en muchas ciudades en las que ni siquiera se ha hecho desmalezamiento del exterior ni limpieza sanitaria».