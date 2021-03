Chubut no reportó decesos y registraron 89 contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud de Chubut, se informó que este miércoles no se reportaron fallecidos por coronavirus y se registraron 89 nuevos contagios de Covid-19. En las últimas 24 horas, la gran mayoría de los contagios se registraron en el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly, el cual sumó 48. Además, Trevelin y Corcovado informaron siete nuevos casos. Asimismo, Sarmiento, Esquel y El Maitén acusaron seis enfermos, mientras que Lago Puelo cinco. Por último, Río Mayo, Trelew, Cholila y Gualjaina sólo confirmaron un contagio. El resto de las localidades chubutenses no han registrado nuevos contagios de coronavirus.

Asimismo, el reporte de este martes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 54.205. En tanto, hasta el momento se aplicaron 33.492 componentes la primera dosis y 6.625 de la segunda, en total, se aplicaron 40.117 dosis. Además, se indicó que el martes 23 de marzo se aplicaron 1.159 dosis.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas 24 horas no se han registrados nuevos decesos por Covid-19. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 866 fallecimientos por coronavirus.

Por último, en relación a las personas que se han recuperado de la enfermedad, en las últimas 24 horas han recibido el alta unos 47 chubutenses. En la actualidad hay 700 casos activos de coronavirus en Chubut.